飛機落地挨撞 乘客滑降梯逃生

2018-01-07

〔編譯張沛元／綜合6日外電報導〕加拿大多倫多皮爾森國際機場5日傍晚發生兩架客機在地面撞擊的意外，一架機上無人、正由地勤進行拖車牽引作業的飛機，撞上另一架剛飛抵多倫多的班機，造成尾翼起火，被撞客機上的乘客因此利用緊急逃生滑降梯撤離。肇事原因還在調查中。

這是多倫多機場近5個月來，發生的第二次飛機地面撞擊事件。這起意外發生在當地時間5日晚間6時19分（台灣時間6日清晨7時19分），剛從墨西哥度假勝地坎昆飛抵多倫多、機上有168名乘客與6名機組人員的加拿大廉價航空西捷（WestJet）的客機，遭隸屬於加拿大陽翼旅行集團的陽翼航空（Sunwing）、當時由地勤以拖車拖拉的無人空機撞上，陽翼航空的飛機尾翼起火燃燒。

西捷客機上一名乘客拍下當時情況，機上乘客緊張得又哭又喊，失火的陽翼客機則在低溫寒夜中冒出陣陣濃煙。該名乘客表示，機長才剛說完他們缺人，飛機就被另一架飛機撞上。

西捷航空指出，被撞的是一架波音737-800型客機，被撞當時，該機正要靠近登機口，準備讓乘客下機；基於西捷客機當時的位置，機上乘客被迫以緊急滑降梯撤離，緊急救難人員也在場立刻回應。該公司並未透露是否有人受傷，多倫多機場方面在事發數小時後表示，西捷乘客皆已安抵機場航廈。

目前並不清楚意外發生原因。事發當天，多倫多天氣晴朗，但深夜溫度驟降至攝氏零下20度。加國運輸安全委員會人員已抵達現場，展開調查。這是多倫多皮爾森機場近來發生的第二起飛機撞擊意外，一架加國客機與一架波蘭客機，去年8月初在該機場地面發生機翼擦撞，飛機嚴重受損，但人員無礙。