川普爭議推文 推特不封鎖不移除

2018-01-07

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕過去一年多來，社群媒體「推特」面臨放任美國總統川普推文大放厥詞的指責，而一年多來，推特公司對於相關批評始終不置可否。不過五日推特正面回應該議題，強調民選的世界領袖因其重大的影響力，因此在社交媒體上具有特殊地位，「封鎖一名世界領袖使用推特或移除其爭議性推文，將遮蔽人們應該看到並加以論辯的重要訊息」。

推特聲明指出：「推特旨在服務並協助促進全球公共對話。民選的世界領袖在這樣的對話中角色關鍵，因為他們對我們的社會具有重大的影響力。」並補充，刪除世界領袖的帳號或推文，「不會讓他們沉默，但絕對會阻礙對其言行的必要討論」。

去年九月間推特表示，將依據「新聞價值」以及「公共利益」等因素，考慮是否移除某個推特帳號或某則推文。而推特之所以作出上述聲明，乃因川普二日從帳號@realDonaldTrump發文說，他握有比北韓領導人金正恩「更大」、「更有威力的」核武按鈕，此文立即引發撻伐。

許多批評人士說，該推文已違反推特禁止暴力威脅的服務條款，且川普持續在該社群媒體上口無遮攔，將危害全世界。部份用戶三日赴推特的舊金山總部抗議，而前一晚，名為Resistance SF的組織將「＠jack沆瀣一氣」；意指推特執行長多西（Jack Dorsey）以及「禁止＠realDonaldTrump」的文字投射在推特總部的牆面上。

推特五日的聲明出現在推特落實其移除「仇恨」、「辱罵」內容的新規定不滿一個月之際。推特表示，該公司確實檢閱世界領袖的推文，並執行其規範，因此未來推特還是有可能移除他們的推文。推特補充，「沒有人的帳號可驅動推特的成長，或影響這些決定。我們心存公共利益，致力保持不偏不倚。」

一些推特用戶對該公司的決定表示贊同，有些則批評推特雙重標準。＠michaelranaii寫道：「如果我發出川普就職以來所發的半數推文，在這個平台上，我將永久被禁。」