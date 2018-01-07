軍事做後盾 美冷眼觀察兩韓解凍

2018-01-07

〔編譯茅毅／綜合報導〕繼南、北韓五日同意，預定九日舉行暌違兩年多的高層會談後，六日再傳兩韓和解跡象，據日本「共同社」報導，北韓的國際奧會（ＩＯＣ）委員張雄在北京表示，已取得二月南韓平昌冬季奧運參賽資格的北韓花式滑冰雙人組廉太鈺、金柱希，屆時「很可能」出賽。另一方面，美國國務卿提勒森五日受訪時重申，華府雖致力以外交解決北韓問題，惟這些外交努力，「必要時會以強力的軍事選項作為後盾」。

消息人士透露，據信張雄將前往ＩＯＣ在瑞士洛桑的總部，此行可能旨在與ＩＯＣ官員晤談北韓參加平昌冬奧的事宜。張雄說，冬奧乃韓民族的盛典，應當順利舉辦，針對有看法認為平壤欲藉此離間美國與南韓的關係，他答道，「儘管也有不樂見北、南雙方交好的勢力，但民族內部的問題，該由我們自行解決」。

另據南韓「朝鮮日報」報導，南韓全羅北道茂朱郡去年六月舉行世界跆拳道錦標賽時，張雄曾在開幕式上與南韓總統文在寅會談，文在寅即提議北韓派選手參加平昌冬奧。而這也不是金正恩首次利用體育盛會當作恢復兩韓對話的突破口，二○一四年南韓仁川亞運閉幕式時，他就曾突然派時任北韓人民軍總政治局長的黃炳瑞、北韓共黨「朝鮮勞動黨」書記崔龍海及統一戰線部長金養建這三位北韓實力派人物，搭其專機飛抵仁川。

南、北韓磋商九日會談事宜亦有所進展，南韓統一部表示，已將參加會談的五人名單傳給平壤，當中除統一部部長趙明均外，另有統一部與文化體育觀光部二位副部長級官員。韓聯社報導認為，由於此前的兩韓部長級會談除首席代表，其餘多為司、局長級官員，但南韓這次納入兩位副部長級官員頗為罕見。

對於兩韓會談可望替美方未來參與和北韓的會談鋪路，提勒森則認為言之過早，但他表明，華府也願與平壤會談，一旦北韓準備好與美國交流，「他們知道如何接觸我方」，惟美方需要北韓傳達其了解這類會談必須促成朝鮮半島全面、可驗證、不可逆的非核化。