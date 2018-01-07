沙國增稅砍補助 11王子抗議被逮

2018-01-07

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕沙烏地阿拉伯一日調漲油價一倍且正式開徵五％增值稅，結果引發人民與皇親國戚對於生活成本增加怨聲載道，沙國國王沙爾曼六日諭令每月給付公務員一千里亞爾（台幣近八千元）、前線作戰官兵五千里亞爾（台幣近四萬元）的生活津貼。而對於聚集王宮，抗議當局終止支付水電帳單的十一名王子，沙爾曼則下令逮捕、關押候審。

近年原油價格低迷，致使全球最大石油輸出國沙烏地的財政赤字節節攀升，二○一八年其預算赤字估計達一九五○億里亞爾（約台幣一．五兆元）。為了讓經濟多元化，以因應近年低油價的經濟衝擊，在沙國王儲穆罕默德的主導下，實施一連串改革，包括刪減津貼、開徵增值稅，調高油價，以及大砍王室成員的額外補助。

但十一名不滿撙節措施的沙國王子六日聚在Qasr a-Hokm王宮，要求恢復為王室家族成員支付水電費用，他們在當局警告後仍拒絕離開，最後全被拘捕準備受審。這些王子的身分不明，但沙國媒體報導強調法律之前人人平等。沙國去年以打貪為由逮捕十一名王子以及十餘名現任與前任官員，以鞏固王儲穆罕默德的地位。他們被囚禁在五星級的麗思卡爾頓飯店。

與此同時，國王沙爾曼發布諭令，批准每月提撥生活津貼給沙國公僕以及參與葉門戰事的軍人，該措施將為期一年，於二○一八年一月一日生效。此外，對於退休族以及養老金請領者，每月可額外獲取五百里亞爾（台幣一千八百元）補助，學生津貼也將提高十％，首購族若購買的房價低於八十五萬里亞爾（約台幣六六八萬元），增值稅將由政府負擔，相關福利皆為期一年。

該諭令聲明說，這些依據王儲穆罕默德建議的新補助計畫，認同「在國家採取重整經濟的必要措施後，一部分國民的負擔加重」。沙烏地的公務員約有一一八萬人，退休族與養老金請領人則逾一二三萬人，路透統計，相關津貼的支出約達二三○億里亞爾（逾台幣一千八百億元）。