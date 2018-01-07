川普巴農鬧翻 共和黨建制派暗爽

2018-01-07

〔編譯孫宇青／綜合報導〕內容極具爆炸性的新書《烈焰與怒火：川普白宮內幕》，因引述川普昔日愛將巴農的爆料，導致川普不顧情面大肆抨擊巴農。法新社指出，川普與代表極右民粹主義、反華府政治菁英的巴農徹底決裂，意味共和黨建制派在政壇影響力的爭鬥中，已重新佔上風。

川普去年一月入主白宮以來，保守的共和黨建制派與以巴農為首、擅長鼓吹民意的民粹主義派，一直在川普兩側爭奪話語權，而川普在借助巴農為抽乾「華府沼澤」出謀劃策，打擊政黨領袖、國會議員等傳統重量級政治人物，以鞏固基層選民支持的同時，也樂見兩股勢力互相制衡。

此後，巴農雖在去年八月閃電請辭，但仍與川普保持良好關係。巴農回頭重掌極右派新聞網站「布萊巴特」後，盼透過其嫻熟的「媒體武器」，助川普在今年底的國會大選中，一舉壓制共和黨建制派勢力，並拉下時常就立法問題與川普作對、唱反調的參院多數黨共和黨籍領袖麥康奈（Mitch McConnell），作為報復。

然而，巴農首戰出師不利，其力挺的共和黨籍候選人摩爾（Roy Moore），在去年底的阿拉巴馬州參議員補選中落馬，創下共和黨在該州二十五年來最差成績，對巴農不啻為一次重擊。隨後，資深媒體人沃爾夫近日推出的爆料新書中，對川普和家人辛辣的言論竟出自巴農之口，導致川普氣急敗壞怒斥巴農「失心瘋」，還撇清巴農助其登上大位之功，恥笑巴農是「邋遢史帝夫」（巴農之名）。

川普劃清界線之舉，幾乎讓巴農慘遭滑鐵盧。在巴農失勢後，原本希冀搭上民粹風潮的共和黨選將立即面臨抉擇，有些人已發表聲明，表明效忠川普；就連巴農最重要的金主—梅瑟（Mercer）家族，也選擇與巴農斬斷關係。

與此同時，華府共和黨建制派則喜氣洋溢，參院多數黨領袖麥康奈四日臉上帶笑表示，支持川普針對巴農的言論。共和黨資深策士羅林斯則大膽預測，巴農勢力已「到達盡頭」。最新「蓋洛普民調」顯示，儘管廣大選民不愛，但川普仍是保守派選民的第一選擇，支持度高達八十二％。