「烈焰與怒火」熱賣 不輸哈利波特

2018-01-07

開賣即搶佔暢銷書排行榜冠軍

〔編譯茅毅、魏國金／綜合報導〕美國記者兼作家沃爾夫新書《烈焰與怒火：川普白宮內幕》五日正式開賣，美國「亞馬遜」網路書店的讀者評價中，約九十％給予五顆星的最高評價，並立即搶佔其暢銷書排行榜冠軍，實體書店還來不及上架就被預約一空。據報導，華府、維吉尼亞州和馬里蘭州當天氣溫低到攝氏零下十一度，仍擋不住亟欲先睹為快的民眾，甘冒嚴寒趕往搶購。連公立圖書館預約本書民眾都爆量，館員形容此一「盛況」堪比之前的「哈利波特」熱潮。

對於書籍獲得廣大迴響，沃爾夫特地推文「感謝總統」，認為川普連日來阻止新書出版的「打書」有功，甚至幽默表示「我該把（致謝）巧克力送到哪？」

亞馬遜官網顯示，這本特價十八美元（約台幣五三四元）的新書，訂購後還需二至四週才能到貨。侵襲紐約市等美東地區的「炸彈氣旋」暴風雪，也造成這本新書未能及時送達美國連鎖書店「邦諾」在全市的分店，店員更是詢問電話接到手軟。

在華府知名書店「克拉瑪書」，本書受到哈利波特原著小說的待遇，午夜正式開賣時，書迷早在店裡排隊等候，更在不到廿分鐘內就一掃而空。克拉瑪書六日特地推文，感謝川普「讓美國再度閱讀」。

全美第二大圖書館系統的紐約公立圖書館，之前訂購四十九本，惟在預約人數不斷增加下，已趕緊加訂四五○本因應。館方表示，新書雖只能借閱兩週，但因預約太多，故每名讀者恐需幾週甚至幾個月才能輪到。洛杉磯公立圖書館館員柏瑞斯奇說，本書的需求量超大，不亞於哈利波特熱潮時首賣的盛況，本書很可能是多年來最夯的非小說類暢銷書。

另一方面，川普過去一年多來因熱愛透過社群媒體「推特」大放厥詞，導致推特挨批縱容川普的「暴力威脅」、「仇恨」與「辱罵」言論流竄，明顯違背該公司政策。一直不願回應的推特，五日終於發表聲明，強調民選的世界領袖因其重大的影響力，因此在社交媒體上具有特殊地位，「封鎖一名世界領袖使用推特或移除其爭議性推文，將遮蔽人們應該看到並加以論辯的重要訊息」。雖然部份推特用戶對該公司的決定表示贊同，但仍有不少人批評推特雙重標準。