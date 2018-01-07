美墨築牆 10年燒332億美元

2018-01-07

築牆費需要一八○億美元

〔編譯張沛元／綜合五日外電報導〕美國川普政府五日告訴國會，在打造防範非法移民偷渡入境的美國與墨西哥邊界牆的第一階段上，未來十年需要一八○億美元（約台幣五三一二億元）的經費，為川普落實邊界築牆此一競選承諾，首度提供詳細的財務計畫。

熟悉此事的美國官員透露，隸屬國土安全部的美國海關與邊境保護局（ＣＢＰ）向國會提出邊界牆支出計畫，表示要在二○二七年九月前增建五○五公里的邊界牆；倘若順利完工，美墨邊界牆總長將達一五五二公里，即全長三一四○公里的美墨邊界近一半都有實體結構保護。但ＣＢＰ並未詳述增建的邊界牆必須於何時完工。此外，這筆經費還將用於強化（更換或增設第二道牆）六五一公里的現有邊界牆。既有美墨邊界牆至少長達一一○○公里。

川普政府已要求國會今年撥款十六億美元，以打造或更換位於德州與加州長約一一八公里的邊界牆，明年則要求十六億美元的經費。美國國土安全部長尼爾森說，川普政府頭兩年要求的三十二億美元築牆經費只是「頭期款」，因為這點錢不足以蓋好整面牆，但卻是個起頭。川普政府視在美墨邊界興建「大又美的牆」為施政核心，但卻鮮少就如何築牆、何時築牆與築牆費用等，提供細節。

儘管川普在競選時承諾要讓墨西哥為邊界牆買單，但從ＣＢＰ提出的支出計畫來看，至少在可預見的未來，出錢蓋牆的還是美國納稅人。除了一八○億美元的築牆經費，ＣＢＰ還要求五十七億的科技設備經費、十億的道路建設與維護費，以及八十五億的人事費，包括新增五千名邊界巡守員、兩千五百名邊界稽查員及其他人員，使得未來十年的邊界保護支出總額達三三二億美元。

ＣＢＰ此一邊界牆經費大綱是應國會參議員要求所提出，而且必須納入與移民有關的套裝法案以爭取在國會中過關。川普去年宣布廢止前總統歐巴馬保護幼時非法入境美國的無證移民的「童年入境暫緩遣返」（ＤＡＣＡ）計畫，國會目前正就該計畫於三月到期前研商避免該計畫適用者遭遣返的對策，川普曾揚言若民主黨人不支持他的築牆計畫，共和黨也不會與之就ＤＡＣＡ達成協議。

此外，國會目前正進行敏感的預算協商，倘若民主、共和兩黨未能達成協議，聯邦政府恐於二十日關門大吉。國會民主黨人對川普政府趁機讓鉅額築牆經費夾帶闖關大為不滿，參議院移民小組委員會首席民主黨議員杜賓說，川普說過恐怕得讓聯邦政府關門才能蓋邊界牆，而從ＣＢＰ提出的經費來看，事情似乎正朝此方向前進。