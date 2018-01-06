墨西哥古神廟 驚見縮小版宇宙模型

2018-01-06

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕墨西哥的考古學家4日表示，他們在首都墨西哥市以東一座火山旁的大池塘中，發掘出一座水下石造神廟，並推測該神廟是以古代中美洲神話有關時間與空間如何開始的宇宙模型為構想而建造。

墨西哥國立人類學暨歷史研究學院指出，神廟tetzacualco廢墟坐落在伊斯塔西瓦特爾火山（Iztaccihuatl）下方的納華拉克（Nahualac）池塘中央，該山高達5230米。

反映古代中美洲創世神話

主持該考古計畫的考古學家赫南德茲（Iris Hernandez）指出：「坐落在池塘中心的神廟，以及水清如鏡時，神廟顯現的視覺效果，顯示該處代表時間與空間如何起源的故事，也就是宇宙的縮小模型。」她推測，應該存在控制附近水泉的儀式，以引水入池，進而營造石廟與石堆浮在水面的視覺效果，整個宇宙迷你模型面積約300公尺乘100公尺左右。

古代中美洲的創世論認為，鱷魚怪獸西帕克特里（Cipactli）漂浮在原始水域上，然後身體分裂，以己身創造出天空與大地。研究人員認為，該神廟的設計似乎是要讓人感受神廟「浮在」水面上，以闡揚該創世神話。除了神廟外，考古人員也發現有關雨神特拉洛克（Tlaloc）的裝飾性物品。

考古團隊於2016年開始挖鑿該遺址，結果發現納華拉克有許多人類活動的跡象，其中包括，陶器殘片、黑曜石刀劍局部、木炭等有機物殘餘，以及可能作為獻祭用途的礦質片岩等考古遺物出土。

考古團隊發現納華拉克包含兩個區域，第一個，也是主要區域當中有一個矩形石砌廟宇，這座規模為11.5公尺乘9.8公尺的廟宇沒有用上任何形式的水泥物料，是建於西班牙殖民之前。第二區位在神廟東南方150公尺處，一個有水泉的廣闊山谷，在該處，考古人員發現與雨神有關的陶器飾品，相關人造物品的年代約為公元750年至1150年間。