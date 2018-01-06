引領全球! 挪威節能車 2017年首度過半

2018-01-06

〔編譯周虹汶／綜合報導〕挪威道路交通諮詢委員會（OFV）4日發布數據，指2017年電動車及油電混合動力車在挪威佔52%銷售市場，首度超越傳統汽、柴油車，奠定該石油輸出大國在限制車輛碳排放一事上的全球領導地位。

挪威電動車去年銷售開出漂亮成績單，主要源於挪威政府有心推動並提供誘因：電動車商可獲大量補助及減稅優惠，不僅拉低電動車車價，更有助企業發展相關科技；全國充電站點持續增加；電動車駕駛人不僅停車較便宜，在尖峰時段共乘還能使用公車專用道，上收費道路更是免付錢。

電動車在挪威便宜好賣，以致當地常見美國最大電動車及太陽能公司所製「特斯拉汽車」，尤其是首都奧斯陸富裕區域，而充電站在大城市也相對好找。去年執政的保守黨曾考慮收回減稅優惠，未料竟招致批評，只好打消念頭。但挪威民眾也直言，若非政府優惠，及免收通行費，否則不會買電動車；民眾也抱怨，充電站目前在鄉間依舊難尋，只適合市區駕駛。

儘管電動車還是全球汽車市場小咖，但汽車大廠一致看好商機，相信它終會如傳統燃油車一般低價普及。OFV主席托爾森也深信，電動車大賣的趨勢只會增加，有利道路安全和環境。挪威電動車協會就說，儘管特斯拉首款大眾電動車「Model 3」生產進度落後，挪威仍有不少買家觀望。

全球各國皆致力改善車輛碳排問題，中國訂下2025年達成5分之1車輛使用替代燃料目標，英、法喊2040年前終止汽、柴油車銷售；在美國汽車市場萎縮下，富豪集團（Volvo）全面淘汰燃燒汽、柴油內燃機，通用與福特汽車也將把生產焦點轉往電動車，連研發全球首個無集塵吸塵器的戴森公司創辦人戴森都有相關開發計畫。