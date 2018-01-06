暖化煞不住 全球珊瑚5倍速白化

2018-01-06

從30年一次變成6年一次

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕珊瑚礁孕育全球4分之1的海洋魚種，1980年代之前，大規模的珊瑚白化事件幾乎未曾聽聞。然而4日發表在「科學」期刊的研究發現，海水暖化已使珊瑚白化的頻率將近是1980年代的5倍，從1980年初的每25到30年發生一次，變成每6年就發生一次，這使得受損的珊瑚於該週期間無法全然復原。雪上加霜的是，全球暖化也使海水的氧濃度降低，海洋環境更加惡化，海洋生物的生存更為不易。

白化是珊瑚的共生藻「蟲黃藻」因水溫過高而與珊瑚分離所致，蟲黃藻不僅賦予珊瑚色彩，也提供珊瑚氧氣、過濾廢物及9成能量，缺少蟲黃藻，珊瑚不僅像白化，也將步上死亡。

在1982至83年前，全球不存在大規模珊瑚白化事件，當時，熱帶東太平洋的珊瑚礁暴露在聖嬰年的溫暖海水中，分布在哥斯大黎加、巴拿馬與哥倫比亞海域的珊瑚礁多達70-90%白化致死，而以達爾文進化論聞名的加拉巴哥群島，有95%珊瑚礁死亡。

澳洲詹姆士庫克大學珊瑚礁專家休斯（Terry Hughes）指出，珊瑚白化絕對是人為的全球暖化所致，「而非肇因聖嬰現象，在1983年前，地球經歷過數千個聖嬰年，沒有一次引發白化」。聖嬰現象恐使太平洋海水暖化，但2017年澳洲大堡礁白化卻發生在海水應降溫的反聖嬰之初，這也是全球暖化穩定推升海水溫度的徵候。

一旦水溫下降且復原時間足夠，許多珊瑚礁將起死回生，對生長最快速的珊瑚種類，時間為10-15年，提供大型魚種庇護的珊瑚將耗時更長。休斯團隊發現，現在全球平均溫度比前工業化時代上升攝氏一度，就使珊瑚白化頻率增加，該週期平均6年，這使得珊瑚礁根本來不及復原又再經歷重創。1998年遭遇嚴重白化的澳洲史考特礁逐漸復原，但2016年再度遭白化重創，導致珊瑚傷亡慘重。

另份由聯合國「全球海洋含氧網絡」研究發現，海水氧濃度下滑的情形日益惡化，約有3200萬平方公里海洋水下200公尺的海水為低氧濃度，該面積比非洲或北美還遼闊，自1950年以來該面積擴增約16%。斯克里普斯海洋研究所海洋學教授李文指出，南加州大陸棚外緣就流失20-30%的氧，「低氧是氣候變遷最大未知後果」。