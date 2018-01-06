一地兩檢過關 香港律政司長提前下台

2018-01-06

〔編譯周虹汶／綜合報導〕民意支持度在去年十月創新低的香港律政司司長袁國強，辭職風聲傳逾兩個月，終在五日由中國國務院正式確認，改派香港資深大律師鄭若驊（見圖，美聯社）六日履新上任。但後者似乎無畏前手遭受的放任中國蠶食香港法治罵名，五日竟在接通中國廣東省廣州市、深圳市與香港的「廣深港高速鐵路」邊境管制「一地兩檢」爭議問題上，顯露出「中國全國人民代表大會常務委員會說了算」立場，令香港「一國兩制」前景再蒙陰影。

袁國強去年捍衛「廣深港高速鐵路」的「一地兩檢」措施，讓中國執法人員可以在香港站內對旅客進行通關安檢手續，讓他飽受泛民主派抨擊。也成為他提前四年多下台的最後導火線。

二○一二年獲香港前特首梁振英提名、中國國務院任命的袁國強，在位五年半，後期風波頻傳：前年底以立法會六位候任議員宣誓方式不符《基本法》規定為由，和梁振英聯手向香港高等法院提出司法覆核，成功封殺香港本土派在立法會的勢力。去年八月，再針對一四年「雨傘運動」的「雙學三子」衝擊政府總部案申請刑期覆核，打壓泛民主派同樣得逞。去年十月，他又全面力挺中共中央對香港擁有「全面管治權」的立場，甚至說香港享有的高度自治權正是中共「全面管治權」授權下的產物，強調兩者毫不衝突。

中國國務院宣稱，鄭若驊任命案係依香港當今特首林鄭月娥提名與建議而為。袁國強強調公道自在人心，自稱請辭係因進入不同人生階段；林鄭月娥則肯定他維護香港法治「表現卓越」，並尊重下台的「私人理由」。鄭若驊五日對「一地兩檢」問題回應說，「只要我們堅持用法律原則，客觀理性地分析人大按中國《憲法》制定的《基本法》，我相信我們終能夠獲得一致的法律結論」。對此，香港民主黨主席胡志偉批評，鄭若驊說法十分危險，似乎暗喻「人大常委會說了便是合憲的做法」。