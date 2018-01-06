神學士滅不了 美大砍巴基斯坦265億金援

2018-01-06

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國國務院四日宣布暫停對巴基斯坦的安全援助，因為巴國未能採取「決定性行動」，打擊伊斯蘭極端組織「神學士」（Taliban）及「哈卡尼網絡」（Haqqani network）。五角大廈官員指出，停援金額至少達九億美元（約台幣二六五億元）。巴國五日對此審慎回應，指美國此舉「不具建設性」，無助兩國因應共同威脅，已和美方交涉並等待最新結果。

美國國務院表示，這項決定反映川普政府對巴國的失望，「神學士」與「哈卡尼網絡」將巴國當成避難所，對鄰近的阿富汗發動攻擊，以致美國、阿富汗等國的部隊折損，為此凍結對巴國的安全與軍備援助，直到巴國採取「決定性行動」對抗上述組織，才會恢復援助。

暫停軍援 民用援助不受影響

然而美國國務院並未公布具體停援金額，強調仍在計算，但民用援助不受影響。美國官員表示，停援項目包括國務院的軍事援助計畫（FMF）及國防部底下的聯盟援助基金（CSF）在內，前者用來資助對美國軍事硬體的採購，後者用來支持巴國的反恐行動。

美國國會在國防授權法中曾授權五角大廈在二○一七財政年度援助巴國九億美元，二○一八年度援助八億美元，所有款項都尚未支付。國務院發言人諾爾特強調，對外軍事援助計畫二．五五億美元撥款仍受凍結。

川普才推文罵金援15年愚蠢

此前，美國總統川普曾於元旦推文痛批，過去十五年來，美國愚蠢地給予巴國三三○億美元金援，但巴方卻未給予回饋，只有欺騙和謊言，把美方領袖當作傻子，並提供恐怖份子避風港。對此，巴國國會議員反批，川普的推文令人無法理解，美國無法在阿富汗帶來和平，將巴國當作代罪羔羊。不過，巴國外交部五日的回應措辭謹慎，顯然不願惡化關係。

分析家指出，美國停援對兩國關係帶來倒退而非斷裂，因為巴國雖可能轉往中國或沙烏地阿拉伯尋求軍備，但仍需美國的先進設備。然而，巴國亦可能作出不利美國區域利益之舉作為報復，例如停止兩國情報合作、中斷美國進入阿富汗的供給線等。