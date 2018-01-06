曝光書摘激怒川普 作者爭議不少

2018-01-06

〔編譯張沛元／綜合報導〕大爆美國總統川普白宮內幕的新書《烈焰與怒火》作者、美國記者兼專欄作家麥可．沃爾夫縱橫新聞界四十年，曾在今日美國報、浮華雜誌、好萊塢報導者、英國老爺雜誌、紐約雜誌與英國衛報等媒體開闢專欄，創辦新聞整合網站Newser，還出過五本書。但圈內人對他的專業評價不一，甚至貶多於褒。

拜提前曝光的書摘成功觸怒川普之賜，這本尚未出版便暴紅的新書，可望成為沃爾夫的第一本高踞暢銷書排行榜冠軍的作品；出版社不甩川普的提告威脅，還把出版日提前四天於五日上市。沃爾夫為此特地在推特上感謝川普幫他打書與打響個人知名度：「來了來了。各位明天可以購買（與閱讀）了。謝謝你，總統先生」。

但在主流媒體眼中，六十四歲、擁有敏銳八卦新聞鼻的沃爾夫的作風與文筆，實難令人恭維。紐約時報稱沃爾夫是曼哈頓新聞媒體圈中的食人魚，憑藉辛辣文筆與尖諷專欄挑釁名流大亨；華盛頓郵報則以挑唆者形容沃爾夫，稱他利用媒體傳達帶有強烈主觀的論點，樂於辯論中搧風點火，甚至渲染事實。已故紐時記者卡爾就說，沃爾夫也許知道很多事，但卻會搞錯；難怪被視為反川普媒體的華郵都說，沃爾夫的這本書，能信嗎？

曾為梅鐸作傳 也被控不實

沃爾夫過去曾為媒體大亨梅鐸作傳，但尚未出版就遭梅鐸指控內容不實，情況與如今川普在《烈焰與怒火》出版前怒斥該書充斥謊言如出一轍，差別僅在於川普比梅鐸更大咖，以及川普未曾與沃爾夫合作出書。川普四日發推文怒控他從沒就出書與沃爾夫聊過，還要大家去看看沃爾夫的「過去」；此一「過去」，疑似指的就是沃爾夫為梅鐸作傳所引發的爭議。

《烈焰與怒火》的錯誤之一，包括沃爾夫稱川普直到二○一六年大選夜當晚仍不知眾議院前議長貝納為何許人也；但根據川普的推特，他在一五年十月就曾發文提及貝納：「總是一臉哭樣（比貝納還糟）的怪咖貝克（媒體人）說我壞話，只因我拒上他的節目—真是個瘋子。」面對新書內容真假的質疑，沃爾夫看似有備而來；他透過該書序言表示，許多有關川普白宮的描述相互牴觸，他將內容真假交由讀者自行判斷。