曝光書摘激怒川普 作者爭議不少

2018-01-06

〔編譯張沛元／綜合報導〕大爆美國總統川普白宮內幕的新書《烈焰與怒火》作者、美國記者兼專欄作家麥可．沃爾夫縱橫新聞界四十年，曾在今日美國報、浮華雜誌、好萊塢報導者、英國老爺雜誌、紐約雜誌與英國衛報等媒體開闢專欄，創辦新聞整合網站Newser，還出過五本書。但圈內人對他的專業評價不一，甚至貶多於褒。

拜提前曝光的書摘成功觸怒川普之賜，這本尚未出版便暴紅的新書，可望成為沃爾夫的第一本高踞暢銷書排行榜冠軍的作品；出版社不甩川普的提告威脅，還把出版日提前四天於五日上市。沃爾夫為此特地在推特上感謝川普幫他打書與打響個人知名度：「來了來了。各位明天可以購買（與閱讀）了。謝謝你，總統先生」。

但在主流媒體眼中，六十四歲、擁有敏銳八卦新聞鼻的沃爾夫的作風與文筆，實難令人恭維。紐約時報稱沃爾夫是曼哈頓新聞媒體圈中的食人魚，憑藉辛辣文筆與尖諷專欄挑釁名流大亨；華盛頓郵報則以挑唆者形容沃爾夫，稱他利用媒體傳達帶有強烈主觀的論點，樂於辯論中搧風點火，甚至渲染事實。已故紐時記者卡爾就說，沃爾夫也許知道很多事，但卻會搞錯；難怪被視為反川普媒體的華郵都說，沃爾夫的這本書，能信嗎？

曾為梅鐸作傳 也被控不實

沃爾夫過去曾為媒體大亨梅鐸作傳，但尚未出版就遭梅鐸指控內容不實，情況與如今川普在《烈焰與怒火》出版前怒斥該書充斥謊言如出一轍，差別僅在於川普比梅鐸更大咖，以及川普未曾與沃爾夫合作出書。川普四日發推文怒控他從沒就出書與沃爾夫聊過，還要大家去看看沃爾夫的「過去」；此一「過去」，疑似指的就是沃爾夫為梅鐸作傳所引發的爭議。

《烈焰與怒火》的錯誤之一，包括沃爾夫稱川普直到二○一六年大選夜當晚仍不知眾議院前議長貝納為何許人也；但根據川普的推特，他在一五年十月就曾發文提及貝納：「總是一臉哭樣（比貝納還糟）的怪咖貝克（媒體人）說我壞話，只因我拒上他的節目—真是個瘋子。」面對新書內容真假的質疑，沃爾夫看似有備而來；他透過該書序言表示，許多有關川普白宮的描述相互牴觸，他將內容真假交由讀者自行判斷。

  • 美國媒體記者與專欄作家沃爾夫大爆川普白宮內幕的新書因觸怒川普而未出版先轟動，出版社為此決定讓該書五日提前出版。圖為沃爾夫去年四月在華府發表演說。（美聯社）

    美國媒體記者與專欄作家沃爾夫大爆川普白宮內幕的新書因觸怒川普而未出版先轟動，出版社為此決定讓該書五日提前出版。圖為沃爾夫去年四月在華府發表演說。（美聯社）

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