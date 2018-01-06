川普告不成 白宮內幕提早出版

2018-01-06

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普四日再次對一本即將上市、內容指稱他能力不足以擔當大任的新書開砲，威脅控告該書內容誹謗與要求出版社道歉；但該新書出版社根本不甩川普的停止出書要求，甚至決定趕搭新聞熱潮，讓該書提前四天上市。

川普三日已就昔日愛將、前白宮資深策士巴農向《烈焰與怒火：川普白宮內幕》（暫譯）一書爆料動怒，四日晚間又發推文怒嗆該書作者沃爾夫與主要消息來源巴農。川普說，他已授權禁止這本假書的作者（指沃爾夫）進出白宮，而且早已多次回絕沃爾夫的專訪要求，更從沒為了這書跟沃爾夫談過；川普痛斥該書充斥謊言、歪曲事實與引用根本不存在的消息來源…「看看那傢伙（指沃爾夫）的過去以及他與『邋遢史帝夫』（指巴農，史帝夫為巴農的名字）的下場。」

律師致函出版社要求道歉

川普在怒批沃爾夫之前，曾企圖阻止該書出版但失敗。川普的律師四日一早致函出版《烈焰與怒火》的亨利．霍爾特出版公司（Henry Holt and Co.），指控根據日前在媒體上曝光的該書摘要，書中攸關川普的不實陳述足以構成誹謗與實質財務損失及懲罰；川普要求出版社立刻停止與打消繼續向任何人或實體出版、發布或散播該書、文章或任何摘錄與摘要的念頭，同時徹底撤回發行該書，並向川普及書中針對川普之不實陳述致歉。

但亨利．霍爾特出版公司根本不甩川普的威脅，甚至決定讓原定九日上市的《烈焰與怒火》提前於美東時間五日早上九時（台灣時間五日晚間十時）問世。該出版公司還在聲明中大讚《烈焰與怒火》對全國性論述貢獻良多，所以不會放棄出版此書。

日前曝光的書摘顯示，巴農在書中對川普的子女語多貶損，像是指控川普長子小唐納叛國，以及川普長女伊凡卡蠢得要命，氣得川普怒嗆巴農「瘋了」。巴農三日晚間企圖緩和與前長官川普的裂痕，在他的右派媒體「布萊巴特新聞網」的一個廣播節目上大讚川普是偉人，以及宣稱他對川普的支持從未間斷，無論是在全美各地發表「川普奇蹟」演說還是上節目或在網站上，始終挺川普到底。

四日一早，當記者詢問川普是否遭巴農背叛，川普表示他不知道，因為他前晚才被巴農大讚是偉人…「他（巴農）的態度顯然轉變得挺快的」。川普雖對巴農的阿諛作出回應，但並不意味川普願意原諒巴農，畢竟他稍後在四日晚間發的推文中，就虧以不修邊幅甚至不刮鬍子聞名的巴農是「邋遢史帝夫」。

據華盛頓郵報報導，巴農近來對川普的攻訐，已導致部份金主透過停止捐款表達不支持他的言行。

  • 美國媒體記者與專欄作家沃爾夫大爆川普白宮內幕的新書因觸怒川普而未出版先轟動，出版社為此決定讓該書五日提前出版。（路透）

    美國媒體記者與專欄作家沃爾夫大爆川普白宮內幕的新書因觸怒川普而未出版先轟動，出版社為此決定讓該書五日提前出版。（路透）

  • 白宮新聞秘書桑德絲四日在白宮記者會上，以介紹一位「特別嘉賓」出場方式，播放總統川普預錄的影片，強迫全場聽川普吹噓日前通過的稅改方案。辦公室僅在咫尺之涯的川普以這步「奇招」躲媒體，迴避爭議新書問題，令媒體錯愕。（路透）

    白宮新聞秘書桑德絲四日在白宮記者會上，以介紹一位「特別嘉賓」出場方式，播放總統川普預錄的影片，強迫全場聽川普吹噓日前通過的稅改方案。辦公室僅在咫尺之涯的川普以這步「奇招」躲媒體，迴避爭議新書問題，令媒體錯愕。（路透）

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