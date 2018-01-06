川普告不成 白宮內幕提早出版

2018-01-06

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普四日再次對一本即將上市、內容指稱他能力不足以擔當大任的新書開砲，威脅控告該書內容誹謗與要求出版社道歉；但該新書出版社根本不甩川普的停止出書要求，甚至決定趕搭新聞熱潮，讓該書提前四天上市。

川普三日已就昔日愛將、前白宮資深策士巴農向《烈焰與怒火：川普白宮內幕》（暫譯）一書爆料動怒，四日晚間又發推文怒嗆該書作者沃爾夫與主要消息來源巴農。川普說，他已授權禁止這本假書的作者（指沃爾夫）進出白宮，而且早已多次回絕沃爾夫的專訪要求，更從沒為了這書跟沃爾夫談過；川普痛斥該書充斥謊言、歪曲事實與引用根本不存在的消息來源…「看看那傢伙（指沃爾夫）的過去以及他與『邋遢史帝夫』（指巴農，史帝夫為巴農的名字）的下場。」

律師致函出版社要求道歉

川普在怒批沃爾夫之前，曾企圖阻止該書出版但失敗。川普的律師四日一早致函出版《烈焰與怒火》的亨利．霍爾特出版公司（Henry Holt and Co.），指控根據日前在媒體上曝光的該書摘要，書中攸關川普的不實陳述足以構成誹謗與實質財務損失及懲罰；川普要求出版社立刻停止與打消繼續向任何人或實體出版、發布或散播該書、文章或任何摘錄與摘要的念頭，同時徹底撤回發行該書，並向川普及書中針對川普之不實陳述致歉。

但亨利．霍爾特出版公司根本不甩川普的威脅，甚至決定讓原定九日上市的《烈焰與怒火》提前於美東時間五日早上九時（台灣時間五日晚間十時）問世。該出版公司還在聲明中大讚《烈焰與怒火》對全國性論述貢獻良多，所以不會放棄出版此書。

日前曝光的書摘顯示，巴農在書中對川普的子女語多貶損，像是指控川普長子小唐納叛國，以及川普長女伊凡卡蠢得要命，氣得川普怒嗆巴農「瘋了」。巴農三日晚間企圖緩和與前長官川普的裂痕，在他的右派媒體「布萊巴特新聞網」的一個廣播節目上大讚川普是偉人，以及宣稱他對川普的支持從未間斷，無論是在全美各地發表「川普奇蹟」演說還是上節目或在網站上，始終挺川普到底。

四日一早，當記者詢問川普是否遭巴農背叛，川普表示他不知道，因為他前晚才被巴農大讚是偉人…「他（巴農）的態度顯然轉變得挺快的」。川普雖對巴農的阿諛作出回應，但並不意味川普願意原諒巴農，畢竟他稍後在四日晚間發的推文中，就虧以不修邊幅甚至不刮鬍子聞名的巴農是「邋遢史帝夫」。

據華盛頓郵報報導，巴農近來對川普的攻訐，已導致部份金主透過停止捐款表達不支持他的言行。