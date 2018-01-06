美韓延後軍演 兩韓九日會談

2018-01-06

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國和南韓四日決定將原定三、四月間舉行的「鷂鷹」與「關鍵決斷」聯合軍演延期，南、北韓五日即同意，預定九日在板門店的南韓「和平之家」舉行暌違逾兩年的高層會談；兩韓上次會談，是二○一五年十二月在開城工業區舉行的次官級會談。據報導，兩韓出席會談的官員名單尚未確定。

南韓統一部表示，北韓在南韓時間五日上午約十點十六分的傳真中，同意參加會談，這份傳真發自北韓「祖國和平統一委員會」委員長李善權，該部發言人白泰鉉說，雙方屆時將討論預定二月九至廿五日在南韓江原道平昌郡舉行的冬季奧運，以及改善兩韓關係之道。

白泰鉉還說，北韓方面要求雙方透過傳真等書面文件，進一步協商會談相關事宜，他強調，南韓方面的立場並未改變，即應持續致力達成促使北韓非核化的目標，在與北韓交往的同時，也會與美國等盟邦保持密切聯繫。南韓青瓦台高層人士指出，會談的議題沒有一定順序，重點仍置於北韓派冬奧代表團參賽上，諸如開城工業區、兩韓離散家族團聚，甚至軍事會談等議題，均為附屬性。

例行演習 將延到平昌冬奧結束後

美國總統川普及南韓總統文在寅於四日晚間通電話，同意把原定春季舉行的兩項例行共同演習，延到平昌冬奧結束後。對此，美國國防部長馬提斯表示，出於招攬觀光的考量，冬奧乃南韓頭號大事，「對我們來說，這是務實之事」，「我們常因各種理由而更改（演習）時間」，「這樣互相遷就，是正常之事」。至於北韓領袖金正恩的真正意圖，馬提斯說，「我們不知道，這是不是真的遞出橄欖枝」，他不會過度解讀。

駐韓美軍聲明說，軍演的新日期將於之後宣布。韓聯社引述南韓軍方人士的話報導，考慮到美、韓軍方的準備時間，四月中旬後，較可能實施演習；據悉，美軍核動力航空母艦不參演、戰略武器出動的次數亦可能減少，美、韓還可能重新安排通常於三月底舉行的「雙龍」聯合兩棲登陸演習。

對兩韓會談，中國外交部五日表示歡迎與支持。中國商務部當天亦在官網上公告，為執行聯合國制裁北韓決議，自六日起，全面禁止對北韓出口鋼、鐵等金屬、工業機械、運輸車輛。日本內閣官房長官菅義偉強調，包括美、韓延後軍演在內，美、日、南韓三國密切分享情資，並協調對北韓的政策。防衛大臣小野寺五典則重申，會繼續高度關注北韓態度，不會鬆懈警戒與監視。