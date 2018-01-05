大選舞弊查不下去 川普解散調查委員會

2018-01-05

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普去年五月簽署行政命令，成立旨在調查二○一六年美國大選是否曾發生選舉舞弊的跨黨派「總統選舉誠信諮詢委員會（ＰＡＣＥＩ）」，但在法律訴訟和超過十二個州政府拒絕配合下，川普三日突簽署解散該委員會的行政命令。據紐約時報報導，迄今仍查無實證，能證實曾有舞弊情事。

代表共和黨的川普雖在前年美國大選爆冷當選，以三○四張選舉人票跨越當選所需的二七○張，比民主黨候選人希拉蕊還多七十七張，成為白宮的新主人，但他仍屢屢宣稱，當時曾有三至五百萬人非法投票，且這些選票最後流向其對手希拉蕊，造成川普在全國普選票上，輸希拉蕊約二九○萬票。

川普就任後，以行政命令成立ＰＡＣＥＩ，並由副總統彭斯主持，發函各州，要求提供姓名、住址、出生年月日、政黨、投票歷史、重罪定罪紀錄及社會安全號碼末四碼等選民資料。不過，許多州的選務官員以此舉沒必要或侵犯隱私為由，拒絕提供或僅提供部分資料。據紐時報導，到現在，都沒有任何一州發現過足以支持川普前述指控的重要證據，包括眾多共和黨人士在內的選務官員及國會議員，亦對川普這種說法不表苟同。

白宮發言人桑德絲三日在聲明中稱，「雖有大量的選民舞弊證據」，但許多州至今仍拒絕提供有關ＰＡＣＥＩ調查的基本資訊，與其花納稅人的錢進行永無止境的法律爭鬥，川普同日解散該委員會，並已要求美國國土安全部（ＤＨＳ）檢討這些問題，決定下一步的行動。

共和黨保守派的堪薩斯州務卿柯巴奇（Kris Kobach）兼任ＰＡＣＥＩ副主席，他聲稱解散該委員會之舉為「策略改變」，他辯稱，委員會的工作並未就此結束，而是移交給ＤＨＳ。有批評人士認為，ＰＡＣＥＩ的成立乃美國保守派意圖使窮人與少數族群投票的難度增加，好坐實川普的選民舞弊說法，甚至視該委員會企圖轉移外界對調查俄羅斯是否曾介入前年美國大選的「通俄門」案注意力。