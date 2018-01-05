冬季風暴襲歐美 炸彈氣旋再侵美東

2018-01-05

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國東岸地區在歷經十天的酷寒後，自三日晚間起開始遭受「炸彈氣旋」（bomb cyclone）襲擊，預計將出現樹木倒塌、電力中斷與淹水等災情。雪上加霜的是，自五日起，酷寒的「極地渦漩」（Polar Vortex）將緊接來襲 ，預計會創下入冬以來的最低溫紀錄。無獨有偶，冬季風暴艾里諾（Eleanor）三日起也橫掃歐洲，導致民眾傷亡、財物損失及交通混亂，數十萬人無電可用。

巨大的海洋風暴三日在美國佛羅里達州沿岸成形後，現已經過佛州、喬治亞州及南卡羅來納州部份地區，為溫暖的東南岸帶來罕見冰雪，預計將於四日增強為冰風暴，侵襲新英格蘭地區。暴風雪警告涵蓋維吉尼亞州及緬因州東部地區，包括長島、大洋城、亞特蘭大、波士頓及波特蘭等地。

氣象人員預測，這次風暴將變成「炸彈氣旋」，因為其氣壓在二十四小時內快速下降導致強風，可能成為近十年來此刻侵襲新英格蘭地區的最強風暴。美國國家氣象局警告，預計災區的陣風時速將達八十至九十六公里，足以吹倒樹木及電線桿，造成停電與沿岸洪水。

另外，佛州北部、喬治亞州東南部及南卡州沿岸，則出現十五公分高的積雪，佛州塔拉赫西市為二十八年來首度下雪。美國國家氣象局已對整個南卡州沿岸發佈罕見的「重冰雨」警戒，該州查爾斯頓市已下起傾盆大雪，積雪近十三公分，創下當地第三大降雪紀錄。

據估計，全美因酷寒的死亡人數已達十七人。維州州長麥考里夫已宣佈進入緊急狀態。波士頓羅根國際機場、紐約拉瓜地亞機場等主要機場，都因暴風導致數千航班取消，地區機場亦航程混亂。

美國國家氣象局警告，這起風暴將引來北極冰寒空氣「極地渦漩」（Polar Vortex）南下 ，五、六兩天東北部與中部大西洋沿岸地區，可能創下入冬最冷紀錄。

除了北美地區，歐洲也受冬季風暴艾里諾侵襲，造成西班牙北部巴斯克自治區沿岸兩人死亡，法國阿爾卑斯山地區一名滑雪客被樹壓死，全法有十二人因風暴受傷，其中有四人重傷。全法約有二十二．五萬戶停電。瑞士中部倫克則發生狂風導致的火車車廂翻覆意外，共有八人受傷。法德交界史特拉斯堡機場、法德瑞交界巴塞爾—繆路士機場，都因強風暫時關閉，直到四日中午才重新啟用。