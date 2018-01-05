傭船運油給北韓 追中國掮客

2018-01-05

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄檢調偵辦香港籍貨船「方向永嘉（Lighthouse Winmore）」於公海駁油交北韓，油品商陳世憲以一五○萬元交保。航運界透露，「方」號是艘「傭船」，公海非法交易僅冰山一角，檢調除追查有無漁船優惠油遭盜賣牟取暴利外，也追查幕後有無其他金主。

「傭船」是指租用他籍船舶，以「一趟」為單位，包括船舶、船員都是「租」的，一旦有不法或違規等情事，基於外交立場，以及非本國籍船舶，即便被自己國家司法機關視為犯罪工具，但為避免引發外交事件，或涉及相關賠償問題，往往會考慮不扣船，成為有心租客的最愛，也成為航運管理上的漏洞。

檢調查出「方向永嘉」外型像散裝雜貨輪，實際是艘油化船，去年九月一日由中國遼寧大連港駛入高雄港，在港內並未裝卸任何油品，整補油、水、食物和船用物品碰墊後，五日申請出港前往菲律賓港口。

據了解，該船又於十月十一日駛進南韓麗水港，裝載日本出產的精煉石油，再於十一月六日駛入台中港，隔天便離開台灣；因於公海上把六百多噸精煉石油，駁轉給一艘北韓的油輪，被美國衛星拍到影像，涉嫌違反國際禁運決議，南韓持此證據在十一月廿四日扣押該船。

外傳此為中共中央辦公廳授意，以援助北韓的行動之一，檢調不予置評，但被告陳世憲坦言有一名中國掮客與他接觸，願出不錯的價錢收購，約好以「傭船」方式海上交易，並選擇公海上船對船駁油方式交易，他不知油品最後會到北韓手裡，也說不知中國掮客的姓名。