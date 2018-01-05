軍方發聲 伊朗:反政府「叛亂」結束

2018-01-05

〔編譯管淑平／綜合報導〕伊朗經過一週來的反政府示威，官方四日宣布「叛亂」已經結束，國營電視台播放全國多地的大規模支持政府的遊行，軍方說，若有需要，部隊待命協助警方處理示威事件。另一方面，美國總統川普三日再度發文力挺伊朗反政府示威，稱「十分敬佩試圖拿回他們腐敗政府的伊朗人民，你們將見到美國在適當時間給予大力支持」。白宮官員說，華府可能制裁涉及鎮壓這次示威群眾的伊朗官員。

這波因不滿經濟現況而起的示威已造成二十一人死亡。當地媒體三日一整晚未見新發生的示威活動報導，國營電視台四日一早就播出反政府示威最初爆發地馬什哈德在內，全國十座城市有大批民眾走上街頭力挺政府，群眾高喊「團結支持領袖」，意指最高領袖哈米尼。

軍方將領穆薩文感謝安全部隊「撲滅叛亂的火苗」。內政部長法茲里四日指出，共有四萬兩千人參與這次的騷亂。這個數字比前一天伊朗「革命衛隊」指揮官所說的一萬五千人還多。不過，網路即時通訊、照片分享平台Telegram、Instagram等仍被封鎖，通訊部長說，平台移除「恐怖份子」的訊息，才會解除封鎖。

伊朗官方稱這波示威有一部份是受到外國勢力煽動，駐聯合國大使柯希魯致函聯合國，指控美國「以醜陋手法強化干涉伊朗內政」。俄羅斯也呼應，敦促美國不要干預伊朗國內問題。

對川普三日發文暗示美國可能「大力支持」示威者，一名要求匿名的白宮官員說，華府會蒐集「可供採取行動的資訊」，設法制裁要為打壓異議負責的官員。

由於川普得在一月十二日前，決定是否遵從二○一五年國際伊朗核子協議，繼續暫停制裁伊朗，這波伊朗反政府示威讓川普更有理由施壓目前意見分歧的國會支持恢復制裁。但此舉也形同廢除協議，恐引發歐洲盟邦反彈，令美國陷入孤立的風險。

華盛頓近東政策研究所執行主任辛格（Michael Singh）說，若美國選擇恢復制裁，就要單獨行事，儘管他不認為新的制裁會發揮不了作用，「但是我很難想像會帶來我們想要的結果。」