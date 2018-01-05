全球電腦驚爆有嚴重漏洞

2018-01-05

〔編譯陳正健／綜合報導〕網路搜尋引擎巨擘Google的資安團隊「Project Zero」三日表示，發現英特爾（Intel）、超微半導體（AMD）及安謀（ARM Holdings）等晶片製造商的處理器產品有「嚴重漏洞」，可能讓駭客從系統記憶體取得用戶的密碼及敏感資料，全球數十億電腦及手機的處理器都可能受到影響，即便修補也恐造成效能下降。

駭客可取得用戶密碼及敏感資料

紐約時報報導，資安專家發現，全世界幾乎所有電腦內的微處理器都有兩個主要漏洞，名為「Spectre」與「Meltdown」，可能令駭客偷走電腦、行動裝置及雲端伺服器的所有儲存內容。「Meltdown」是專屬英特爾處理器的問題，影響到幾乎英特爾所有處理器，而英特爾處理器在雲端伺服器市場的市占率高達九成。「Meltdown」可透過更新修補檔方式處理，但恐導致性能下降二十％至三十％。該漏洞衝擊最大的是如Google、亞馬遜（Amazon）及微軟（Microsoft）的雲端電腦服務。

「Spectre」則源於過去數十年沿用的處理器架構基本設計問題，幾乎影響市面上的所有處理器，不僅英特爾中鏢，連其對手超微與行動裝置晶片商安謀都無法倖免。該漏洞難以用軟體修補，只能重新設計新一代處理器來解決。專家相信，這項漏洞更難以被駭客利用。以往科技公司在有修復辦法前，都會保留資安問題，以免駭客利用。然而這次是英國科技媒體The Register二日率先披露，英特爾三日被迫揭露，導致該公司當日股價應聲下跌三．四％。

英特爾表示，正修補漏洞，一般電腦用戶在修復後，不會面臨速度大幅下滑情況，現正與超微等競爭對手合作處理。安謀則指出，該公司正就可能的修補與英特爾接觸，但未發現任何蓄意攻擊。

微軟也回應，已釋出安全更新，保護使用英特爾等公司晶片的用戶裝置。亞馬遜旗下的亞馬遜網路服務公司（AWS）是全球雲端服務龍頭，聲稱「這項現代電腦處理器架構的漏洞已存在超過二十年」，呼籲客戶透過更新軟體解決問題。蘋果則未就其作業系統所受影響作出回應。

微處理器#英特爾#電腦漏洞