被起訴仍護主 川普競選經理告特檢越權

2018-01-05

通俄門案

〔編譯茅毅／綜合報導〕美國總統川普前競選經理曼納福特，三日在華府的聯邦法院對偵辦俄羅斯是否干預二○一六年美國大選的「通俄門」案特別檢察官穆勒和美國司法部提告，指稱檢方起訴他已踰越法律原本對穆勒的授權及其被委任的範圍，要求法官限縮穆勒的權力。

控司法部「濫用裁量權」

曼納福特聲稱，穆勒去年十月以包括共謀洗錢、逃稅、替烏克蘭前總統亞努科維奇領導的親俄政黨「烏克蘭地區黨」（Party of Regions）遊說在內的罪名起訴他，但這些罪名與「通俄門」案無關，穆勒顯然踰越授權。除曼納福特外，穆勒迄今已起訴曼納福特的商業夥伴蓋茲、川普競選團隊外交政策顧問帕帕多普洛斯與前白宮國安顧問弗林共四人。

曼納福特也將矛頭指向司法部副部長羅森史坦，而負責督導穆勒調查的羅森史坦最近才表示，他對前聯邦調查局（ＦＢＩ）局長穆勒在偵辦通俄門案時謹守分寸感到滿意。

曼納福特在其訴狀中主張，針對他十年之久的商業往來所做之調查，「完全偏離」穆勒去年五月獲任命為通俄門案特檢時的授權範圍。此外，羅森史坦任命穆勒擔任特別檢察官的命令中，也准許穆勒追查他在偵辦本案期間遇到的新事件，曼納福特認為，此一授權範圍太過廣泛且專斷，乃「濫用裁量權」，並非現行法規所能允准。

曼納福特要求法官撤銷特檢辦公室對他採取的所有動作，並發佈限縮穆勒調查範圍的命令，僅能調查其派令上載明的事項。

對此，特檢辦公室發言人卡爾婉拒評論；司法部發言人則認為「無聊」，但仍尊重曼納福特做為本案被告的提告權利。川普將本案調查斥之為「政治獵巫」，美國聖母大學法學教授古魯爾（Jimmy Gurule）表示，若提告的終極目的在於持續試圖打擊穆勒的公信力，或許有些價值，但在法律策略上，勝訴的可能性很小。