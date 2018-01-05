愛將變仇人 川普怒嗆巴農「瘋了」

2018-01-05

巴農批川普長子叛國、第一千金「蠢蛋」

〔編譯張沛元／綜合三日外電報導〕美國總統川普三日與昔日愛將、前白宮資深策士巴農正式決裂，終結兩人當初為改造美國政治而結盟的合作關係。川、巴翻臉的關鍵是一本即將出版、踢爆川普政府內幕的新書，巴農提供該書作者不少近身觀察與第一手資料，包括指控川普長子小唐納私會俄羅斯官員形同叛國。川普氣得怒嗆巴農「瘋了」，並揚言提告。

這本由媒體人沃爾夫（Michael Wolff）執筆的爆料新書《烈焰與怒火：川普白宮內幕》（Fire and Fury: Inside the Trump White House，暫譯）九日才正式出版，然其書摘已於三日在包括紐約雜誌與英國衛報等多家媒體的網站上提前曝光；書中引用曾是川普權力核心要員巴農的觀察與評論，像是指責小唐納等人為取得不利川普競選對手、民主黨總統候選人希拉蕊．柯林頓的資訊私會俄羅斯人形同叛國，川普長女伊凡卡「蠢得要命」，以及預測針對川普競選團隊的通俄門調查可能會鎖定洗錢，小唐納會在全國電視上被逼問得全都招了。

巴農功高震主遭忌憚 慘遭革職

巴農的爆料成功觸怒川普。被白宮發言人桑德絲女士形容「怒不可遏，覺得噁心」的川普，譏諷巴農任職白宮時做得最好的就是對媒體洩密，痛斥巴農自吹自擂與誇大其辭，對他在總統大選中勝出幾乎毫無貢獻，加入其競選團隊純粹是出於利己…「巴農與我或我的總統職務毫無關係，當他被革職時，他不僅丟了差事，也失去理智（瘋了）」。此外，川普還透過律師警告巴農與威脅提告，揚言巴農若不停止與克制出言貶損他本人與家人，就會告巴農毀謗。

巴農三日並未就此發表評論，但其密友透露，巴農深信川普終究會回心轉意，因為政治實力漸衰的川普，需要靠巴農來鞏固基本盤。巴農因經濟民族主義的右派立場與川普合拍而結盟，曾被外界譏諷是川普政權藏鏡人。巴農稍後疑似因鋒芒畢露遭川普忌憚，最後在去年八月遭到革職。

「川普是被小丑圍繞的白痴」

這本新書中還引述他人爆料。根據一名不具名白宮助理的說法，川普白宮的情況比外界想像得還糟，川普是個被小丑圍繞的白痴，啥也不看，連只有一頁的備忘錄或政策摘要也不看，而且與國際領袖會面一半就起身走人，只因為他覺得無聊。該書還說，川普看不順眼包括女婿庫希納在內的諸多白宮幕僚，而白宮首席經濟顧問柯恩等白宮幕僚也看不起川普，私底下稱他是「白痴」、「笨蛋」與「呆子」；川普友人兼顧問貝瑞克甚至說，川普「不只瘋狂，還笨」。

白宮：作者未面訪川普 僅電訪1次

撰寫本書的沃爾夫是資深專欄作家與作者，號稱歷經兩百多次訪問完成本書。但他過去作品常被批評混雜個人想像而無中生有。白宮發言人桑德絲更批評他根本從沒與總統真的面對面坐下來，而且川普也只和他短暫電話談話一次。