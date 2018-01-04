美83歲參議員將退休 羅尼可能遞補

2018-01-04

〔編譯張沛元／綜合二日外電報導〕美國史上任期最久的共和黨籍聯邦參議員海契（Orrin Hatch），二日宣布將在今年底任期屆滿後退休，漠視總統川普多次懇請他投身年底國會期中選舉尋求七連任的呼籲，就此為蟄伏多時的共和黨籍麻薩諸塞州前州長羅尼開啟進軍國會之路。對川普而言，痛失參院盟友海契已是繼去年底共和黨人沒能拿下阿拉巴馬州聯邦參議員補選後的一大政治挫敗，日後恐在參院中面對與之不對盤的羅尼，不啻是雪上加霜。

海契任期破美史最長紀錄

高齡八十三歲的海契二日午後透過影片宣布退休，他自稱始終是個鬥士，因為自年輕起就是業餘拳擊手；每名優秀拳擊手都知道何時該高掛手套，「對我而言，高掛手套（意指放棄或退休）的時間正迅速逼近。」立場保守、但也不吝與民主黨合作的海契，自一九七七年迄今，已擔任七任猶他州聯邦參議員，二○一五年起出任地位僅次於參院議長（副總統兼任）的參院臨時議長；海契被視為川普在參院中的忠實盟友，川普上月曾兩度公開籲請海契尋求第八任，但海契在與家人商議後，還是決定退休。

海契退休也為曾是二○一二年共和黨總統候選人的羅尼開啟進軍國會之路。前麻州州長兼摩門教徒羅尼在一二年敗選後，便移居摩門教大本營徒眾多的猶他州，曾透露若海契退休他可能會參選。羅尼二日在臉書貼文向海契致敬，並未提及是否參選，然其推特帳號個人資料中的地點，卻在當天傍晚前從他曾擔任州長的麻州，改成猶他州霍拉迪。據信羅尼會在數週內決定是否投身今年十一月的國會期中選舉。共和黨籍猶他州前州長列維特說，羅尼在猶他州是難以擊敗的強棒候選人。

羅尼若返國會 川普恐頭痛

七十歲的羅尼躋身國會殿堂，對川普而言是一大警訊，擁有廣泛政治人脈的羅尼，可能以參院席次為平台，再度尋求代表共和黨問鼎白宮；就算羅尼只打算安分當個參議員，也能憑藉手中選票阻撓川普政府的立法，甚至在國會中拉攏疑川派。列維特就說，羅尼在批評川普上毫不掩飾，日後若進入參院，恐怕也不會改變。羅尼在一六年總統大選常與川普互槓，兩人在川普當選後一度偃兵息鼓，但當川普發言為維吉尼亞州種族衝突中的白人至上主義者開脫後，羅尼又再度發難。