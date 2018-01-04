川普批巴人拿錢不辦事 暗示斷援

2018-01-04

〔編譯周虹汶／綜合報導〕美國總統川普上月六日公開承認耶路撒冷為以色列首都，引來中東國家怒火及國際抵制，視東耶路撒冷為自家國都的巴勒斯坦，更是至今示威不停。但川普不畏抗議，二日透過推特暗示要切斷對巴勒斯坦的援助，以逼迫巴人重回談判桌；不過，巴勒斯坦自治政府對恐嚇並不買單，回嗆「耶路撒冷是非賣品」。反觀以色列政府則是大表歡迎。

川普早在元旦推文就點名巴基斯坦十五年收了美國超過三三○億美元援助，卻還窩藏美國在阿富汗捉拿的恐怖份子，要對方休想再把美國領袖們當傻子。川普隔天繼續點名巴勒斯坦。他強調，巴勒斯坦人一年收美國「上億美元」，卻「毫無感激之心或尊敬之意」，也不打算和以色列重啟早就該談的和平協議；如今以巴矛盾最劇的耶路撒冷問題已被美國「移出談判桌」，且「以色列早已付出更多」，不過既然「巴人不再有和談意願，我們日後何必付大筆錢給他們呢？」

根據美國政府資料，美國二○一六年給了巴勒斯坦三億一千九百萬美元，另外還給了聯合國逾三億美元在約旦河西岸與加薩走廊推展計畫。在川普發文威脅後，這兩項援助未來命運難料。

美國駐聯合國大使海利二日就在聯合國安全理事會預告，身為聯合國救濟暨工程處（ＵＮＲＷＡ）最大金主，美國上月六日承認耶城為以國首都，卻在上月廿一日被聯合國大會集體譴責，已讓有心推動以巴和平的川普考慮切斷給巴人的金援，除非對方願意坐上談判桌。

巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯的辦公室三日發表聲明，表示「耶路撒冷是巴勒斯坦國永久的首都，是非賣品」，「我們不反對回到談判桌，但必須是根據承認東耶路撒冷是巴勒斯坦首都的國際法與聯合國決議」。但和以國總理納坦雅胡同屬聯合黨的文化部長芮格夫（Miri Regev）就對川普斷援大表歡迎。他告訴陸軍電台，「我很滿意……川普終於說出停止奉承巴勒斯坦人的時間到了」。

至於上月取消出訪以國斡旋和談行程的美國副總統彭斯，原本已訂下週出馬，如今恐因川普三日發言而再度生變。