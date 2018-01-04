今年全球十大風險 中國排第一

2018-01-04

〔編譯張沛元／綜合三日外電報導〕美國政治風險諮詢公司「歐亞集團」（Eurasia Group）二日公布二○一八年十大政治風險，中國以在全球各地擴增其政治與經濟影響力排名第一。歐亞集團指出，美國因川普政府的「美國優先」政策棄守全球議題，導致全球領導地位權力真空，強人習近平帶領的中國，便趁隙倚靠經濟實力填補真空，挑戰全球共主地位。

歐亞集團每年初公布該年全球十大風險，去年榜首︱︱美國在新總統川普帶領下，退守國際議題所形成的「獨立美國」，與今年榜首︱︱中國在全球拓展其領導地位的「中國填補真空」，息息相關。「中國填補真空」指的是美國在全球各領域堅持「美國優先」立場，以致出現權力真空，而積極拓展全球影響力的中國，則逐步彌補此一真空。

「歐亞集團」總裁布瑞默說，習近平是自毛澤東以來，最強勢的中國領導人，而美國則主打有損聯盟關係的「美國優先」；但若把所有情況整合起來就會發現，中國正積極參與日益成形的地緣政治真空；這是世人首度目睹美國領導地位崩壞，且尚無人上位取而代之；而今中國領導人宣稱，中國已準備好出面稱霸，無論是在氣候、全球經濟還是區域安全上，「這對世界而言是一大巨變」。

布瑞默指出，該集團成立二十年來，全球環境起伏跌宕，但若要選出哪一年的風險最大與最出其不意，即地緣政治版的二○○八年金融風暴，答案或許是二○一八年……美國在許多方面棄守，而不吝撒錢的中國則對尋求美國夥伴關係之替代方案的國家示好，與川普日前發推文威脅切斷反恐不力的巴基斯坦經援，形成強烈對比。布瑞默說，川普雖言之有理，但巴國過去沒有其他選項，如今有中國做為最大金主，環境已大為不同，「而美國卻還不習慣被人說，美國人已非唯一選擇」。

科技冷戰樹立各國壁壘

至於排名第二到第十的風險，依序為意外、全球科技冷戰、墨西哥、美國︱伊朗關係、制度的耗蝕、保護主義2.0、英國脫歐、南亞政治認同，與非洲安全。其中排名第二的意外，指的是因先進國家影響力式微，而可能引發國際對峙的失誤或錯誤判斷，如日益嚴重的朝鮮半島危機與敘利亞內戰。科技冷戰則是指美、中在人工智慧與超級電腦領域競逐領先，進而樹立起壁壘，阻止對他國提供民用基礎設施、消費品與安全產品。

排名第四的墨西哥，則意指立場反美的熱門總統候選人羅培茲（Andres Manuel Lopez Obrador）一旦登上大位，可能推翻現行政府的對外招商政策。制度的耗蝕是指民主國家內興起的反建制風潮，正吞噬人民對政治機構、媒體與選舉制度的信心，長此以往可能導致動盪與威權。