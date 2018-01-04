跟金正恩比大小 川普被譏幼稚

2018-01-04

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕就在南、北韓邊界重啟「熱線」的數小時之前，美國總統川普二日推文向北韓嗆聲：「北韓領導人金正恩宣稱『發射核武的按鈕一直在他桌上。』在他那個資源枯竭又缺糧的國家裡面，有誰能去通知他一下，我也有核武的按鈕，不但比他的還要大、威力更強，而且我的按鈕能用喔！」此前，金正恩在元旦發表新年談話時，強調北韓核武的射程涵蓋全美國，並指出「核武的發射鈕一直在我桌上。這是事實，不是威脅」。

其實川普並沒有所謂的「核武按鈕」，只有一個掌控核武發射大權的公事包，被稱作「足球」。「足球」是由一群緊跟著總統的軍官輪流攜帶，公事包裡面沒有按鈕，只有下達動用核武命令的通訊設備、每天更換的核武發射代碼與一本戰爭計畫說明書。

川普的「核武按鈕說」隨即引發網路熱議。有人認為他有心理健康問題，指出「這個瘋子擁有四分鐘摧毀全世界的能力，他依然是地球上最有權力的人物」。有人嘲諷川普的說話水準已降至「我的比你大」的等級，宛如幼稚的孩子，或是戲稱這只不過是男人之間的「更衣室對話」，沒必要太擔心；也有許多人譴責川普竟然把「毀滅世界」用來威嚇對方，呼籲推特加緊處置如此的「暴力威脅」；還有人認為川普就是個騙子，他根本沒有「核武按鈕」。

與此同時，川普針對金正恩向南韓釋出的善意舉措，語帶嘲諷的表示：「士兵們搏命潛逃到南韓。火箭人（意指金正恩）現在開始想和南韓溝通。這或許是個好消息，也可能不是，讓我們走著瞧！」

一些川普支持者則認為，金正恩獨裁、殘暴，活該被侮辱，川普言論不算違反推特不准發表暴力威脅言語的規定。至截稿為止，推特尚未回應。