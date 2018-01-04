貨輪販油疑案 台灣油品商交保

2018-01-04

〔記者呂伊萱、黃建華／綜合報導〕南韓日前查扣一艘涉嫌轉運石油給北韓的貨輪「方向永嘉（Lighthouse Winmore）號」，據稱台灣油品商陳世憲涉案，檢調已展開調查。外交部昨表示，我做為國際社會負責任一員，積極配合國際制裁北韓，針對疑似違反聯合國決議的船舶與個人，將進行必要查緝及制裁；若有受制裁船隻申請進港，我政府將拒絕靠港，或施予必要作為。

我拒絕受制裁船隻靠港

南韓關稅廳去年十一月在麗水港扣留「方向永嘉號」並進行調查。據報導，這艘船由台灣Billions Bunker集團租用，十月十一日從麗水港裝載油品後虛報駛向台灣，實際是在公海上四艘船舶轉移油品，其中包括一艘北韓船隻。高雄地檢署接獲調查局航業調查處高雄站情資，二日傳喚涉案五十二歲油品商陳世憲到案。陳向檢方喊冤表示，公海交易地點與交易船舶都是透過一名中國籍掮客居間聯繫，一開始並不知油品交易轉運對象是北韓船舶。

陳世憲係高雄盈榮漁業集團旗下高洋漁業公司負責人，該公司使用船隻出口報關事項疑有申報不實情形。檢方以犯罪嫌疑人身分約談陳世憲，並以證人身分約談相關船務代理公司、報關行人員及陳世憲開設的盈財海洋公司（已解散）及高洋公司員工等共八人，當天下午移送雄檢複訊。陳訊後遭依涉嫌偽造文書虛偽登載運輸油品出口目的地，諭令一五○萬元交保候傳，後續將擴大偵辦。

對於台灣疑似有船隻涉嫌違反聯合國安理會決議，外交部昨回應表示，針對此案，我政府將持續依相關法規進行必要查緝及制裁。外交部也強調，相關部會已陸續依聯合國相關決議，對我國管轄範圍內各項可能涉及資助北韓的船舶及個人等進行調查。若有受安理會制裁的船隻申請進入我國港口，政府相關單位將拒絕其靠港要求，或在我國水域施予國際制裁的必要作為。