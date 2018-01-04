中國船換船籍 運油給北韓

2018-01-04

〔編譯管淑平／綜合報導〕南韓「朝鮮日報」三日報導，中國海運公司利用更換旗下船隻船籍的方式，繞過聯合國安全理事會的制裁規定，祕密與北韓交易，包括疑似在海上交運油品給北韓船隻而於去年底遭南韓扣押的香港籍貨船「方向永嘉號」（Lighthouse Winmore）和巴拿馬籍油輪「KOTI」號在內，都是改換第三國船籍後從事違反制裁案的活動。

朝鮮日報指出，根據港口國監督機制（Port state control）亞太地區的東京諒解備忘錄組織（Tokyo MOU）資料，被扣押在南韓京畿道平澤—唐津港（Pyeongtaek-Dangjin）的KOTI號隸屬於中國「大連宏洋船舶管理有限公司」，懸掛第三國國旗使用，直到去年上半年都還是馬來西亞籍，去年六月左右更改為巴拿馬籍後，作業區從印尼、新加坡轉向朝鮮半島，並且頻繁進出南韓港口，八至十二月期間就有九次進入南韓港口的紀錄。

其他六艘上月被美國以涉嫌違反制裁案為由要求聯合國制裁的船隻也有類似情況。隸屬於中國山東一家公司的Kai Xiang號，原本註冊為巴拿馬籍，上月被美國列入制裁名單後，現在改掛獅子山旗；Yu Yuan號去年上半年將船籍從多哥改為柬埔寨，Glory Hope 1（Orient Shenyu）過去兩年三度改籍，現為巴拿馬籍。原本南韓籍的Xin Sheng Hai，去年六月被中國丹東一家船運公司買下後改掛貝里斯旗。

這幾艘船改籍後都常進入南韓港口，尤其是油輪樞紐麗水港；在中國力阻下，與「方向永嘉號」都未被聯合國制裁。至於被美國列入名單、並且被聯合國制裁的帛琉籍油輪「Billions No. 18」，去年也進出麗水港達二十七次。美國之音也指出，「方向永嘉」、「KOTI」都是中國公司所有。

中國和俄羅斯繞過聯合國制裁繼續賣石油給北韓，顯示目前的制裁僅能阻止北韓從公開市場取得石油，對於遏止非法交易無用。美國退役海軍少校、眾議院軍事委員會副主席薩克斯頓、外交委員會主席羅伊斯的高級顧問基利（Gregory Keeley）在福斯新聞網撰文，建議在日本海、黃海實施海上封鎖，防止北韓取得必要原物料和設備。

文中指海上封鎖可如制裁措施逐漸迫使頑抗國家屈服，但是又可做到制裁所不及的監視、攔截、限制目標國進出人貨，可作為完全切斷北韓石油命脈的殺手鐧；美國不一定要片面行動，區域盟友會支持這項做法，日本和南韓會是關鍵國家，新加坡、南韓、印度、台灣，甚至北大西洋公約組織都有可能支持。