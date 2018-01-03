迴避禁酒令 紐西蘭人堆沙島狂飲跨年

2018-01-03

〔編譯管淑平／綜合報導〕一群紐西蘭人在新年跨年夜為了避開公共場所禁酒令，發揮創意想出一招：乾脆自己在河口淺灘堆出一座沙島，在這座人工島上喝個痛快。

這群人去年十二月三十一日下午趁著低潮期間，在紐西蘭北島科羅曼德（Coromandel）半島的泰魯瓦河（Tairua）河口堆沙島，大小僅可放下一套野餐桌椅。目擊者說，這些人堆好小島，擺上桌椅、帶來裝著酒的冰桶，就圍坐在島上喝了起來，夜裡邊看著跨年煙火邊喝，喝了一整夜。

泰晤士—科羅曼德郡（Thames-Coromandel）從耶誕到新年期間實施公共場所全天禁酒，河邊、海邊也不准喝酒，違者將被處二五○紐幣（約五二六○台幣）罰款或逮捕。這群人宣稱禁酒令管不到他們，因為他們是在「公海」喝酒。這座沙島一直到一日上午還存在。

當地居民桑德斯（David Saunders）將這群人造島喝酒的照片，貼上社區的「臉書」專頁「泰魯瓦八卦」（Tairua ChitChat）。他接受英國廣播公司（BBC）訪問時表示，「看到一些紐西蘭人玩得挺開心，很好啊」。不過，社區幹事瓦茨（Noddy Watts）說，禁酒令根本沒發揮作用，只是導致警方忙著處理喝醉酒的青少年，「這不是他們該負責的，而是家長該管的事情。」

泰晤士—科羅曼德市長高迪（Sandra Goudie）說，「這是我愛死科羅曼德的原因之一：人們的創造力」。該郡所屬懷卡托大區警察局督察凱利（John Kelly）也輕鬆看待此事，表示警方不知道有人用這種方式規避禁酒令，「這點子很有創意…如果我事先知道，大概也會加入他們」。