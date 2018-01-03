巴人少女揍以國士兵 12項罪名起訴

2018-01-03

〔編譯劉宜庭／綜合報導〕被巴勒斯坦人視為民族英雄的十六歲少女塔米米（Ahed Tamimi），因上月十五日在約旦河西岸的住家門前對以色列士兵拳腳相向、甩巴掌，一日遭以色列軍事法庭起訴傷害罪等十二項罪名。與此同時，以國執政黨「聯合黨」中央委員會上月三十一日通過決議，要求該黨國會議員推動兼併西岸佔領區，對巴勒斯坦釋出強硬訊息。不過，表決時納坦雅胡並不在場。

美國總統川普上月承認耶路撒冷為以國首都後，進一步激化以、巴衝突，以色列佔領區持續出現抗議行動。上月十五日在西岸雷馬拉（Ramallah）附近的村莊納比塞雷（Nabi Saleh），塔米米疑似不滿家人遭以國士兵發射橡膠子彈攻擊，和她的堂姊在家門口暴打並掌摑兩名以國士兵，當時士兵沒有反擊，在塔米米的母親介入時退後離去。事發過程全被以手機錄影，並在網路瘋傳。

上月十九日清晨，以國軍方突襲塔米米住家，逮捕塔米米，隨後拘留塔米米的母親，招致各界關注。以國軍方指控塔米米向他們丟擲石塊、阻撓他們執行任務、煽動他人參與暴動等，一日以傷害罪、襲擊士兵等十二項罪名起訴塔米米，她的母親納里曼．塔米米（Nariman Tamimi）遭控五項罪名，法院並下令繼續羈押塔米米母女，直到八日開庭為止。

塔米米的律師拉司齊（Gaby Lasky）指出，塔米米被控的十二項罪名最終一定會有數條無法成立，但當局勢必會在能成立的罪名上盡力求處最高刑期，「我確定他們想要盡其所能的持續羈押她，因為他們不希望監獄外出現反抗聲音」。

此外，常以激烈演講抨擊以國的巴勒斯坦國會議員、人權工作者潔洛爾（Khalida Jarrar）的家屬證實，潔洛爾在未被起訴和定罪的情況下，遭以國「行政拘留」數個月，她的丈夫痛批以色列，出於政治目的「挾持」潔洛爾。