川普︰巴基斯坦騙金援 反恐沒貢獻

2018-01-03

〔編譯張沛元／綜合報導〕美國總統川普二○一八年「推特」首發，竟是對他國政府開砲，罕見地公開指責美國的反恐盟友巴基斯坦詐騙鉅額美援多年，不但在協助打擊恐怖份子方面毫無助益，反而淪為恐怖份子的庇護所。巴國聞訊怒嗆川普的指控是外交轉內銷的政治嘴砲，巴國不需要美國金援，並召見美國駐伊斯蘭城大使抗議。

巴國召見美大使 反嗆不需美援

川普一日推文指控，美國過去至少十五年來已「傻傻地」提供巴基斯坦超過三百三十億美元（約九千八百億台幣），但巴國除「謊言與欺騙」外毫無回饋，把美國領導階層當白癡，成為美在阿富汗緝捕的恐怖份子的庇護所，對反恐毫無貢獻，「再也不（當傻蛋送錢給巴基斯坦）了！」

巴國隨即反駁，指稱在反恐上為美國貢獻良多，包括「重挫」犯下九一一攻擊事件的「開打」組織，美國卻報以「謾罵與懷疑」。巴國外交部長阿瑟夫更直言，巴國不需要美國援助。巴國政府一日晚間將美國駐伊斯蘭城大使赫爾召至外交部抗議，並於二日就此事召開內閣會議。

相較於巴國的憤怒，阿富汗與巴基斯坦宿敵印度同聲叫好。阿富汗國防部發言人瓦齊里大讚「川普總統閣下」說出巴國從未協助或參與對抗恐怖主義的「事實」。與印度關係不睦的中國則支持巴基斯坦，肯定巴國打擊恐怖主義的巨大努力、犧牲與貢獻。巴國官員表示，美國的威嚇只會將巴基斯坦更推向中國懷抱。

目前並不清楚川普這則推文是否意指美國將停止軍事金援巴基斯坦。分析家指出，由於沒有進一步資訊，川普的推文可能只是無意義的謾罵，暗示二○一八年的美巴關係將更為惡化。川普政府去年八月曾以巴基斯坦未能有效打擊境內恐怖團體為由，告知國會將暫緩提供巴國兩億五千五百萬美元的援助款。白宮國家安全會議官員一日表示，「現階段」仍無計畫提供巴基斯坦該筆援金。

美巴兩國雖為反恐盟邦，但多年來關係緊繃，主因在於美方認為巴國暗助與阿富汗前神學士政權有關的好戰團體「哈卡尼網絡」（Haqqani network），並包庇窩藏在巴國的神學士指揮官。美方過去已多次挑明，若巴國不停止協助或漠視哈卡尼網絡，就會停止金援或祭出其他懲罰。