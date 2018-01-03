全球暖化 30年後恐吃不到巧克力

2018-01-03

〔編譯魏國金／綜合外電報導〕專家警告，氣候暖化恐導致三十年後全球不再有巧克力，因為生產巧克力原料的可可樹僅生長於南北緯二十度間的潮濕環境，氣溫升高將加速土壤與可可樹的水分蒸發，到二○五○年時，全球許多地區將無法種植可可樹。而加州大學的科學家正利用基因編輯技術（CRISPR），希望培育出可因應暖化挑戰的可可樹種，為巧克力的未來爭取生機。

目前西非國家象牙海岸與迦納生產的可可佔逾全球產量的一半，而根據美國國家海洋暨大氣總署的預測，二○五○年時，全球溫度將上升攝氏二．一度，科學家認為，屆時降雨量將難以抵銷土壤與可可樹的水分蒸發量，高溫與乾旱將嚴重衝擊該區的可可樹生長。這也意謂大批可可農恐往較高山區種植可可樹，然而相關地區為野生動物保育區，兩國政府將面臨兩難困境：是否維持全球巧克力的供應，或是拯救瀕危的生態系。

名為「巧克力造成的毀滅」研究指出，西方的消費者平均一年吃掉兩百八十六條巧克力棒，相當於十株可可樹的產量，若是比利時的消費者，攝取量更高。此外，自一九九○年代以來，來自中國、印尼、印度、巴西與前蘇聯國家逾十億的巧克力愛好人士進入可可的消費市場，去年專家已經預告全球正進入「巧克力赤字」的年代。

產值高達三百五十億美元的食品巨擘「瑪氏」（Mars）目前與加州大學柏克萊分校「創新基因研究所」合作，以基因編輯技術，對可可樹基因進行微調，以培育出在當前海拔生長而不會腐爛或枯萎的可可樹種。