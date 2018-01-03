北韓願參加冬奧 南韓喊先會談

2018-01-03

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在北韓領導人金正恩元旦向南韓釋出善意，願意派團參加下月於南韓平昌登場的冬季奧運會後，南韓二日旋即提議，雙方九日先在板門店舉行高層級官員會談，可望成為兩韓破冰的轉捩點。然而，分析指出，北韓突示好南韓，卻不改嗆聲美國，實乃「暗藏玄機」，一是挑撥南韓與美國的同盟關係；二是舒緩國際制裁力道。

金正恩在新年演說中，暌違已久向南韓遞出橄欖枝，計畫派代表團參加南韓主辦的冬季奧運。南韓總統文在寅二日對此表示「歡迎」，強調會抓住北韓參賽的機會，將冬奧打造成和平奧運，進而爭取建構和平機制，和平解決北韓核武問題。統一部長趙明均更進一步提議，首爾與平壤當局高層九日率先在停戰線上的板門店「和平之家」會面，雙方「坐下來、面對面」磋商冬奧事宜，以及增進雙方利益的事項。中國外交部發言人耿爽則回應，支持朝鮮半島雙方採取建設性行動，改善關係。

韓聯社指出，南韓二日已透過板門店聯絡管道聯繫北韓，但尚未獲得回應。倘若會談成真，將是文在寅任內首次，更是二○一五年十二月副部長級會談後，兩韓高層再次接觸。

南韓東國大學政治學教授高有煥（譯音）指出，會談本身已別具意義，但平壤屆時可能提出首爾無法接受的要求，例如終止與美國的聯合軍事演習。他認為，北韓意在以「核武國家」的身分，重建與南韓的關係，問題在於南韓是否接受。

白宮目前尚未有正式回應，但共和黨聯邦參議員葛蘭姆已放話，如果北韓參與冬奧，美國一定會杯葛，「相信南韓會拒絕這種荒謬的示好」。

金正恩態度丕變 國際制裁奏效？

事實上，在對南韓放軟姿態之際，金正恩仍不改向美國叫囂，強調全美都在北韓核攻擊範圍，且「核按鈕就在我桌上」，暗示將隨時出擊。紐約時報指出，川普持續威脅加強制裁北韓的力度，還傳出有意採取先制攻擊；反觀文在寅向來主張「陽光政策」，傾向對北韓敞開經濟和外交大門，甚至不惜惹惱川普，大力反對美方片面對平壤採取軍事行動。

紐時分析，金正恩顯然看準了時機拉攏南韓，以遏止川普。因此，金正恩才會一改對文在寅不屑一顧的態度，戲劇化主動打破兩韓凍結關係，一來藉此加深川、文間的嫌隙，二來在拉近與南韓的距離後，綁住美國手腳，讓美方無法在未獲南韓默認的情況下，對北韓施加更多壓力。

不僅如此，金正恩態度丕變，可能與國際制裁效力彰顯，必須扭轉當前孤立情況有關。路透引述美國前東亞事務助理國務卿羅素（Daniel Russel）的說法指出，美、韓、中、日、俄等鄰國目前在制裁北韓上有共識，而金正恩的大策略即是分化上述五國關係，以從中得利。這是北韓讓各國「團結則存、分裂則亡」的典型手段，因為北韓一旦使壞，各國就更容易維持同盟。