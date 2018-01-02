大麻合法化 加州一州多制

2018-01-02

洛杉磯等大城市 法規尚未通過

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國加州在二十年前是全美首個藥用大麻合法的州，今年元旦趕上華盛頓特區和科羅拉多等七個州的腳步，允許娛樂性大麻種植、製造與販賣，年滿二十一歲者可合法持有約二十八公克大麻，亦可在家種植六株大麻，成為當地人的「新年新娛樂」。然而，由於各地法規差異甚大，目前全州僅九十家商店拿到執照，順利開張。

加州已取得營業執照的商店多集中在聖地牙哥、聖塔克魯茲、灣區、棕櫚泉區，舊金山、洛杉磯等大城市因法規尚未通過，最快要到四日才能合法購買大麻。佛雷斯諾市、貝克菲爾德市和河濱市等地，則仍禁售大麻。加州政府已接獲逾一一八五件申請案，目前已核發約兩百張種植、販售許可證。

英國廣播公司（BBC）指出，反對娛樂性大麻合法的意見認為，大麻可能會讓車禍數字上升，也可能導致青少年用藥情形加劇。因此，全州各地政府才會訂出差異極大的稅款和法規，包括可販賣的區域、標示，以及允許經營的商店數量等。加州各郡聯合會聯邦事務經理馬汀森認為，大麻成為加州另一項高度管制的產業，如同製藥或酒精產業，屬於一種「文化轉變」。

不過，批評者指出，繁複和不同的規定，會讓大麻買賣雙方及種植者不願脫離「黑市」交易。總部位於加州的大麻研究與投資公司ArcView執行長戴騰（Troy Dayton）表示，加州大麻合法後，「前一、兩年將是一團混亂」，大麻價格料將劇烈波動。該公司統計，加州目前大麻黑市交易的年產值約五十一億美元（逾一千五百億台幣）；合法化後，可望在二○二一年攀升至五十八億美元（逾一千七百億台幣），政府每年稅收也可增加十億美元（逾三百億台幣）。