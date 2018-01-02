全球最大餐飲集團CEO 澳洲跨年墜機亡

2018-01-02

〔編譯茅毅／綜合報導〕全球最大餐飲外燴公司「金巴斯集團」（Compass Group）執行長柯森斯（Richard Cousins），偕未婚妻包登（Emma Bowden）於澳洲當地時間上月三十一日下午約三時十分，搭乘水上飛機飛往澳洲雪梨港玫瑰灣途中，在郊區城鎮科文（Cowan）附近的霍克斯伯里河（Hawkesbury River），不明原因發生墜機事故，機上六人全部罹難，來不及告別二○一七年，便告別人生。

和未婚妻、兒子等五人罹難

科文位於雪梨以北約五十公里處，五十八歲的柯森斯、二十五歲的威廉和二十三歲的愛德華兩個兒子、四十八歲的包登、包登的十一歲女兒海瑟在內共五名英國人，搭乘由飛行經驗豐富的四十四歲澳洲機師摩根（Gareth Morgan）駕駛的水上飛機在澳洲跨年。雪梨所在的新南威爾斯州警方，已和英國當局聯繫。

獲評全球績效百大執行長

柯森斯自二○○六年六月起擔任金巴斯集團執行長，預定三月卸任，該集團除涉足外燴、餐飲外，還提供清潔、設施與物業管理等服務。在柯森斯掌舵下，金巴斯旗下事業成功轉型，他本人也於去年被《哈佛商業評論》選為全球績效最佳百大執行長的第十一名。

全澳最大水上飛機業者「雪梨水上飛機」（Sydney Seaplanes）主任蕭（Aaron Shaw）指出，摩根的飛行時數逾一萬小時，其中九千小時是水上飛機；去年耶誕節前，蕭及其家人還搭摩根的水上飛機前往澳洲棕櫚海灘。據報導，一旦引擎的飛行時數達一千一百小時，就會更換，但摩根那架飛機的引擎才飛兩百小時，且每天結束營運後，都會對飛機進行檢查。

澳洲總理滕博爾已表示哀悼。據報導，直到一日中午仍未尋獲飛機殘骸，澳洲運輸安全局正調查事故肇因，預定三十天內提出初步報告。「雪梨水上飛機」以其機隊載客飛往雪梨當地知名景點，例如雪梨歌劇院等。