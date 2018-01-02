連發百彈殺警 美槍手被擊斃

2018-01-02

丹佛公寓傳出噪音 警登門盤查突遭攻擊 造成一死六傷

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國科羅拉多州首府丹佛市郊上月三十一日驚傳槍擊事件，三十七歲男子黎爾（Matthew Riehl）在自家公寓，朝前來盤查的警察發射一百多發子彈，造成一名警員殉職、四名警察及兩位民眾受傷。在歷經兩小時對峙後，警方將凶嫌擊斃，正調查其犯案動機，目前已知凶嫌日前曾透過YouTube發佈影片，對當地警長破口大罵。

曾發佈影片 大罵當地警長

科州警方上月三十一日凌晨三時接獲報案，指稱位於丹佛南部二十六公里的高原牧場（Highlands Ranch）「銅峽谷公寓大樓」傳出噪音，警方隨即登門盤查。公寓內有兩名男子，其中一人告訴警方，另一人「表現怪異，可能精神崩潰」。警方確定沒有犯罪情事後，便離開現場。

槍手為伊拉克服役前美軍

約五時十五分時，警方再度接獲報案趕回現場，與自困屋內的黎爾展開對話，未料他突然手持步槍朝警方射擊。道格拉斯郡警長斯普爾洛克（Tony Spurlock）形容，這是「伏擊式」攻擊，員警瞬間紛紛中槍倒地。警方隨即調派特種武器和戰術部隊（SWAT），以及五個轄區的警力，約七時進入大樓與黎爾駁火，並將他擊斃，但二十九歲警員派瑞希（Zackari Parrish）於槍擊中殉職，他已婚並育有兩子，七個月前才加入所屬警隊。

警方指出，本案還有四名警員受傷，但他們都穿戴防彈背心，目前情況穩定；另有兩位平民受傷，所幸均未受致命傷害。警方也證實，黎爾並無犯罪紀錄，但被丹佛當局注意。福斯地方台報導，黎爾為退伍美軍，曾在伊拉克短暫服役。

據報導，黎爾曾於去年十二月十三日上傳影片到YouTube，他在影片中戴著軍帽，揚言要開除當地警長斯普爾洛克，並罵他是小丑和皮條客。他在十一月二十八日上傳的影片中顯示警方盤查汽車駕駛人的畫面，痛批警方所為非法，打擊無辜之人，是戴著警徽的納粹。

美國總統川普於案發後推文向受害者及其家屬致哀。科州最著名的血案之一，是一九九九年的科倫拜高中校園槍擊事件，兩名學生在校園內大開殺戒，槍殺十二名學生和一名教師，兩人最後也自殺身亡，被視為美國史上最血腥的校園槍擊事件。