日媒：最遲2030年 中國組建航艦打擊群

2018-01-02

〔駐日特派員林翠儀／東京一日報導〕日本「產經新聞」一日報導，中國海軍計畫在二○三○年前組建四艘航空母艦打擊群，其中兩艘航艦預定採用核動力推進。據報導，中國國家主席習近平宣示「加速建設海洋強國」，中國若成為僅次於美國的航艦大國，將對亞太地區權力平衡造成衝擊。

將衝擊亞太地區權力平衡

日本近日傳出將採購美軍陸戰隊部署的垂直起降型F-35B戰機，並將「出雲級」直升機護衛艦改造為可供F-35B起降的航艦，印度也傳出將在二○二○年前將航艦從一艘增為兩艘，並增建核動力潛艦。這些動向很可能是美國和日本「印太戰略」倡議的一環，均與制衡中國有一定關係。

產經報導，中國首艘國產航艦去年四月在遼寧省大連港下水，預定今年試航。中共黨媒「環球時報」報導，試航時間可能在春節前後。中國媒體盛傳，這艘可能命名為「山東艦」的航艦，最快可能在二○二○年服役，將隸屬北海艦隊，負責首都防衛、朝鮮半島有事等應對。

報導也指出，在上海江南造船廠建造的第二艘國產航艦也即將下水，其設計有別於以前蘇聯「瓦良格號」航艦改裝的首艘航艦「遼寧艦」，艦上計畫採用最尖端的「電磁彈射器」。中國首艘和第二艘國造航艦為傳統動力，外傳已在大連打造的第三艘航艦，將可能採用核動力設計。

據報導，中國海軍計畫將遼寧艦做為練習艦，二○三○年前組建四艘航艦打擊群，擴大在南海到印度洋、中東外海等海域的影響力。海南省三亞市的航艦碼頭已完工，據稱長達七百公尺，足以同時停靠兩艘航艦。