伊朗反政府示威擴大 12死、逾400人被捕

2018-01-02

川普推文：改變的時刻已經到來

〔編譯魏國金／綜合外導〕去年底爆發的伊朗反政府示威風潮延燒至今年，伊朗國營電視台報導，迄今已造成至少十二人喪生，超過四百人被捕。報導指出，部分武裝抗議者試圖佔領警察局與軍營，但遭安全部隊強烈反擊。社群媒體上出現未署名的聲明，敦促伊朗民眾在首都德黑蘭與其他五十座城市繼續示威，騷亂局面恐將持續不散。美國總統川普一日在「推特」發文，表示伊朗人民渴求自由，「改變的時刻已經到來」。

社群媒體流傳的影片顯示，伊朗警方上月三十一日晚間以催淚瓦斯與水砲驅離德黑蘭革命廣場上的抗議民眾。伊朗中部城市薩因沙赫爾的示威轉為暴力，示威者攻擊警察，將一輛汽車推倒後縱火。國營媒體播放年輕男子攻擊銀行、汽車，對建物縱火的畫面，德黑蘭市政設施遭波及，還有人焚燒伊朗國旗。

示威者嗆最高領袖哈米尼下台

伊朗西部城市薩南達季、克爾曼沙赫與東南部的恰赫巴哈爾、西南部的伊拉姆、伊澤也都有示威相關報導。影片顯示，抗議者高呼「獨裁者下台！」顯然意指伊朗最高領袖哈米尼。在伊朗西部的霍拉馬巴德，群眾高喊：「哈米尼可恥！別染指國家！」

伊朗總統羅哈尼三十一日晚間打破沉默，透過電視演說指出：「人民絕對有表達批評，甚至抗議的自由，但批評不同於暴力與摧毀公共資產。政府對於毀損公共資產、違反公共秩序，並製造社會動亂者，絕不寬貸。」羅哈尼一日還透過總統官網發表聲明，指責「少數人」高呼違反法律和人民意願的口號，侮辱革命的神聖和價值，「伊朗人民會回應暴亂者和違法者」。

由於旅遊限制，加上手機網路以及廣受歡迎的社群平台Telegram、Instagram不時遭封鎖，相關報導難以查證。

高通膨、高失業率 助燃抗議潮

這波伊朗自二○○九年以來最大規模的抗爭風潮，去年十二月二十八日首見於第二大城馬什哈德，在經濟問題助燃下迅速擴散。儘管二○一五年伊朗在達成核子協議後，得以在國際市場上販油，卻也面臨節節升高的通貨膨脹及高失業率等問題。近期伊朗的蛋價與禽肉上漲四十％，失業率平均達十二％，年輕人的失業率更達二十八．八％。在伊朗介入敘利亞與伊拉克情勢，以抗衡沙烏地阿拉伯之際，經濟不振加深人民的失望。