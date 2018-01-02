美參聯會前主席：美朝瀕臨核戰邊緣

2018-01-02

〔編譯魏國金／綜合報導〕美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（Mike Mullen）上月三十一日警告，美國與北韓如今空前迫近爆發核戰，總統川普「不可思議的破壞性」讓此刻以外交途徑化解危機的機會渺茫。穆倫前述論調與共和黨參議員葛蘭姆（Lindsey Graham）不謀而合：葛蘭姆說，二○一八將是「極度危險」的一年，若北韓再度進行核試爆，川普先發制人攻擊北韓的機率將高達七十％。

批川普毀外交途徑

曾任前總統布希與歐巴馬首席軍事顧問的穆倫，接受美國廣播公司（ＡＢＣ）「本週」（This Week）節目訪問時表示，「在我看來，該區域存在令人難以置信的危險氛圍，將如何結束並不確定，其中最大的危機是北韓；我認為，我們與北韓在該區域爆發核戰的機率比以往，真的更加接近。」

穆倫警告，川普對北韓領導人金正恩的挑釁言語，可能顯示他偏好以較激進的方式反制北韓；「我傾向認為，相關辭令似乎是總統的立場。」此外，國防部長馬提斯、國家安全顧問麥馬斯特以及白宮幕僚長凱利，遏阻川普貫徹他「烈焰與怒火」的威脅，「但我擔心這可以維持多久」，到了某個時間點，川普或將有意忽略他首席國安顧問與其直覺牴觸的建言。

開戰機率 參議員估7成

同日，參議院軍事委員會委員葛蘭姆接受哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）「面對國家」（Face the Nation）節目訪問時說，二○一八將是「極度危險」的一年，「我們有機會在二○一八年對一些真的很壞的行為者給予致命打擊，但若我們逃避，就要上帝救我們了。」上月初，他預測川普為防範北韓具備襲擊美國的核武能力，率先攻擊北韓的機率為三十％；現在，若北韓再度進行核試爆，基於他與川普的多次會面，「我會說機率為七十％」。

葛蘭姆說，川普不惜動武阻止北韓擁有以核彈攻擊美國的能力，「二○一八將是不讓北韓有能力襲擊美國本土的一年。沒有可靠的軍事威脅，制裁將無法全然發揮作用。唯一改變金正恩行為的方法，就是讓他相信川普會動武摧毀他的政權。」