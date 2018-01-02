金正恩嗆美：核武發射鈕在我桌上

2018-01-02

川普回應：我們等著看

〔編譯茅毅／綜合報導〕北韓領袖金正恩一日發表新年談話，強調北韓核武射程涵蓋全美國，而「核武的發射鈕一直在我桌上」，「這是事實，不是威脅」，並聲稱「由衷」期盼二月在南韓江原道平昌郡舉行的冬季奧運會成功，北韓願採取包括派遣代表團參賽在內的必要措施。由於時差，美國總統川普在佛羅里達州「海湖莊園」的跨年派對場邊，被記者問及對此的看法時，只說「我們等著看」。

稱將大量製造核彈頭與彈道飛彈

金正恩一日上午透過官方媒體「朝鮮中央電視台」發表新年談話，聲稱由於北韓已發展出以核武攻擊美國的能力，美國將永遠無法對北韓開戰。他揚言，平壤可因應美國各種核威脅，並擁有強大的核威攝力，「可阻止美國玩火」。金正恩還說，北韓今年應聚焦在大量製造核彈頭與彈道飛彈，進行作戰部署，唯有「我方安全遭威脅時」，才會動用這些武器。

金向南韓釋善意 擬參與冬奧

金正恩接著話鋒一轉，暗示未來一年兩韓關係可能舒緩。他表示，今年對兩韓是重要的一年，北韓慶祝建國七十年，南韓將舉辦冬奧，這場體育盛事將成為提升民族地位的良機。他說，打破凍結的兩韓關係現狀有其必要，北韓參賽將是展現兩韓人民團結的良機，雙方官員可能會晤討論其可能性。他甚至聲稱，兩韓應共同努力營造和平環境，舒緩軍事緊張，避免情勢激化，「對話之路已開」。

南韓表歡迎 兩韓隨時可對話

南韓青瓦台發言人朴洙賢對北韓有意參賽表示歡迎，強調只要與恢復兩韓關係與實現朝鮮半島和平有關，首爾願不限時間、地點及形式，與平壤展開對話；南韓也將和國際社會密切合作，和平解決北韓核武問題。

在北韓，韓文稱為「新年辭」的元旦談話乃年度大事，外界密切關注其內容，藉此一窺北韓新的一年可能採行的路線和優先要務，尤其是去年朝鮮半島情勢高度緊張，今年的談話因而格外重要。分析認為，前述內容顯示北韓可能接受南韓提議，舉行兩韓軍事會談。南韓「北韓大學院大學」教授梁茂進指出，北韓從「通美封南」轉為「通南封美」，美國和南韓雙方必須步調一致，保持政策一貫性。

平昌冬奧籌委會主席李熙範認為，北韓可能參加花式溜冰、短距離滑冰、越野滑雪與女子冰球項目。美韓聯合軍事演習「關鍵決斷」及「鷂鷹」預定二月底或三月初展開，進行到四月底。南韓總統文在寅此前曾表示，北韓參賽將可確保平昌冬奧的安全，提議將美韓聯合軍演延到冬奧結束後舉行。