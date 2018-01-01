美要命惡作劇 無辜男遭警誤殺

2018-01-01

謊報發生殺人案 警趕赴現場

〔編譯陳正健／綜合報導〕美國執法部門十二月三十日表示，加州警方在洛杉磯逮捕一名二十五歲男子巴里斯（Tyler Barriss），他涉嫌以「報假案（swatting）」的惡作劇手法，向警方謊稱自己槍殺父親，還要對其他家人不利，以致警方趕到假地址後，錯殺一名無辜青年。本案疑似肇因於線上遊戲玩家因賭注互嗆所引發的悲劇。

警誤認男子想掏槍 開槍射殺

堪薩斯州威契塔市（Wichita）九一一報案中心紀錄顯示，巴里斯涉嫌於二十八日報警，謊稱自己開槍射殺父親，持槍挾持母親及兄弟姊妹為人質，並在家裡潑灑汽油準備點火。警方隨後調派特種武器與戰術部隊（SWAT）趕到據報的堪薩斯州假地址，撞見二十八歲男子范奇（Andrew Finch）正步出家門，命令他高舉雙手緩緩移動。由於他一手放在腰間，警方誤以為他要拔槍，隨即朝他開槍，送至當地醫院後宣告不治。警方在他身上並未發現任何槍械。

范奇的母親向媒體痛訴，警方基於誤報謀殺她的兒子。當時開槍的是擁有七年資歷的員警，目前正帶薪休假接受調查。除報案紀錄外，警方也公布隨身攝影機畫面，但難以看清楚事發經過。所謂「swatting」係指惡作劇者撥出報案電話，並編造槍擊和綁架的假故事，以吸引SWAT前往受害人所在地。

翌日，加州警方逮捕嫌犯巴里斯。他此前有多項案底，二○一五年曾製造假炸彈威脅當地電視台，隔年面臨起訴。消息人士告訴美國有線電視新聞網（CNN），巴里斯在電玩界相當活躍，他可能因殺人罪遭到起訴。據報導，本案始於兩名線上遊戲《決勝時刻（Call of Duty）》玩家因賭注引發的紛爭，但受害者范奇沒玩線上遊戲，應是無妄之災。

「報假案」惡作劇在美國相當普遍，聯邦調查局（FBI）估計，全美每年約有四百起這類事件，包括湯姆克魯斯、蕾哈娜、麥莉．希拉等知名藝人都曾受害，但因肇事者多半是青少年，難以證實其傷人動機加以起訴。