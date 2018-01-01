550萬顆寶石燈海 新年點亮東京

2018-01-01

〔駐日特派員林翠儀／東京報導〕由日本國寶級燈光設計大師石井幹子設計的東京「讀賣樂園」彩燈，採用世界首創的LED寶石彩燈，數量多達八種三十色共五百五十萬顆，號稱首都圈最盛大的燈海，每年都能吸引超過六十多萬人次入園，欣賞如夢似幻的冬夜景致。

「讀賣樂園」位於東京都稻城市與神奈川縣川崎市交界的多摩丘陵，從新宿搭乘京王線電車到讀賣樂園站約半個小時車程。有別於散佈於東京都內各商圈的彩燈造景，讀賣樂園位於丘陵之上，不但可以欣賞園內精心佈置的彩燈，還能俯瞰東京都的夜景，東京新舊地標東京塔和晴空塔盡收眼底。園內還有雲霄飛車、摩天輪等遊樂設施，也是情侶約會的勝地之一。

樂園內佈置的冬季彩燈是由國寶級大師石井幹子設計。石井畢業於東京藝術大學美術系，堪稱日本燈光設計先驅。一九七○年代受到石油危機影響，燈飾在日本被批評為浪費能源，石井因而轉戰中東等油元國家，並在國際舞台闖出名號，八○年代反攻日本，倡導城市照明的重要性，東京塔、台場彩虹橋、姬路城及白川鄉合掌村的燈飾，均出自石井之手。

石井開發的LED寶石彩燈包括鑽石、紅寶石、紫水晶等七種寶石，透過各種組合可變換出三十種色彩。讀賣樂園共設置糕點區、珠寶區、水舞區、美麗河流區、可愛區、森林區、智慧區等，其中尤以水舞區以寬六十公尺、最高三十公尺的一百七十七個噴水柱組成，如此大規模的燈光音樂水舞秀，是讀賣樂園技壓首都圈所有燈海的主要賣點。