載油暗渡北韓 南韓再扣1貨輪

2018-01-01

〔編譯張沛元／綜合報導〕南韓海關十二月三十一日表示，已查扣一艘疑似違反國際制裁禁令，將油品轉運往北韓的巴拿馬籍貨輪，為繼十一月底的香港貨輪「方向永嘉」以來、南韓政府近來查扣的第二艘向北韓偷運物資的貨輪。

註冊為巴拿馬籍 船員多來自中國、緬甸

由於事涉敏感，南韓官方僅證實有一艘名為「KOTI」的貨輪「日前」被扣在西岸的平澤—唐津港。船隻航行紀錄顯示，KOTI在二○一七年十二月十九日抵達平澤—唐津港。南韓聯合通信社則說，該貨輪載有五千一百公噸的石油，大部分船員來自中國與緬甸，已遭平澤直轄海關禁止離港，接受南韓關稅廳與國家情報院的聯合調查。平澤地方海洋水產廳還在二十一日就該貨輪召開平澤—唐津港國家安全機構聯合會議。

南韓政府十二月二十九日已確認「方向永嘉」在公海上向北韓船隻轉運約六百公噸油品。該船十月十九日駛入南韓麗水港轉運煉油產品後出港，十一月二十四日再次駛入麗水港時被扣。聯合國安理會去年九月通過對北韓第二三七五號制裁案，禁止所有聯合國會員國以船對船交貨方式向北韓供應任何物品。

因應北韓挑釁 日研擬應對策略

為因應北韓再度挑釁，日本與南韓已分別預作準備。南韓合同參謀本部合參議長鄭景斗三十日前往部隊視察，指稱北韓二○一八年可能持續進行戰略性挑釁，藉此擺脫國際社會制裁壓力，轉移國內的不穩定政情。日本政府則是就朝鮮半島爆發軍事衝突、日本自衛隊將如何因應的各種情境，進行研議。

共同社引述消息人士的話說，指揮日本安保政策的「國家安全保障會議（NSC）」將檢視特定的衝突情境，包括南北韓部隊擦槍走火、美國對北韓發動先發制人攻擊、北韓進攻南韓，以及日本遭北韓飛彈擊中等。消息人士還說，儘管防衛省與其他部門已研議過可能的回應，但由首相安倍晉三擔任主席的NSC，將主導此一相關討論。