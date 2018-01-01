2018年 全球10大要聞搶先看

2018-01-01

冬奧、世足、亞運接續登場

〔國際新聞中心／綜合報導〕揮別充斥核戰陰影和政治紛擾的二○一七年，二○一八年全球將有不少新奇和值得關注的事件登場。以下是美國有線電視新聞網（CNN）整理的年度十大活動：

●冬季奧運：四年一度的冬季奧林匹克運動會，將於二月九日在南韓平昌登場。由於北韓去年頻頻發射飛彈和核試爆挑釁，且冬奧會場距離北韓邊界不過八十公里，維安問題將備受矚目。此外，熱帶國家奈及利亞將首次派遣選手參加女子雪車項目，也是關注焦點。

●世界盃足球賽：第二十一屆國際足總世界盃（FIFA World Cup）將於六月十四日開踢，三十二支國家隊將在俄羅斯爭奪最高榮譽。據稱德國隊最具冠軍相，其次是巴西隊和法國隊；最不被看好奪冠的隊伍，則是巴拿馬隊和沙烏地阿拉伯隊。

電競初登場 成亞運項目

●電競走上世界舞台：電競今年將在雅加達舉行的第十八屆亞洲運動會初登場，登上這場僅次於奧運會的最大綜合體育賽事，堪稱電競的一大步。

英王室大婚 全球矚目

●王室婚禮與王室寶寶：英國哈利王子和未婚妻、美國女星梅根馬克爾（Meghan Markle）將於五月十九日在溫莎城堡的聖喬治教堂（St George’s Chapel）完婚，哈利兄嫂威廉和凱特則將於四月喜迎第三個孩子。

美國會改選 川普期中考

●美國期中選舉：美國十一月六日將舉行國會期中選舉，改選眾議院四三五席，一百席的聯邦參議院也將改選三十四席，乃總統川普上任以來首次接受選民檢驗。據報導，共和黨參院領袖麥康奈（Mitch McConnell）透露，共和黨可能輸掉期中選舉，失去在參院和眾院的多數黨地位。

到月球旅行 不再是夢想

●一般人也能登陸月球：矽谷新創公司「月球快遞（Moon Express）」聲稱，今年「絕對會」送太空船上月球，創下私人企業首例，最終目的則是將人類送上月球，開採當地資源。

● 飛向南極洲：今年開始，史上第一個商用航班將從阿根廷最南端出發，將旅客送到南極半島附近的西摩爾島（Seymour Island）阿根廷基地。

●鐵達尼號探索旅程：今年五月起，鐵達尼號超級粉絲只要拿出十萬美元（約三百萬台幣），便有機會潛水探索這艘命運多舛的郵輪殘骸。

●開啟時間膠囊：美國德州阿馬里洛（Amarillo）氦時柱紀念碑（Helium Time Columns Monument）存放的時間膠囊，今年將開啟五十年版，一窺過去半世紀摻雜了哪些遺憾和驚嘆。