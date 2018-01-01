逢歐巴馬必反？川普「炒了」白宮愛滋委員會全員

2018-01-01

〔編譯陳正健／綜合報導〕華盛頓郵報去年十二月三十日引述消息人士報導，美國總統川普已開除白宮「愛滋病毒／愛滋病問題總統諮詢委員會」（PACHA）全體成員，事發突然且未有充分解釋。外界抨擊，川普是為了報復反對其健保政策的專家與活動人士，但白宮辯稱解除前朝官員職務乃政治慣例。

外界轟報復 白宮：解職是慣例

PACHA流行病學家蘇利文告訴華郵，委員會全體成員突然接獲通知，解職立即生效。PACHA是一九九五年在柯林頓擔任美國總統期間成立，由醫生、患者及業界等人士組成，旨在為白宮及政府提供關於愛滋病防治、研究、行動及推廣建議。

另外，美國同志社群報紙「華盛頓美男子」（Washington Blade）也引述消息人士指出，PACHA多名成員是由前總統歐巴馬任命，部分成員依合約仍有一年以上任期。

去年六月，PACHA六名成員集體請辭，主因是不滿川普的健保政策，包括川普的「美國健康照護法案」（AHCA）恐導致全美一百一十萬愛滋病患中，許多人無法取得適當治療。他們也抱怨，川普上台後，遲遲不任命全國防治愛滋病政策辦公室主任。

美國「新聞週刊」報導，川普試圖在二○一八年財政年度砍掉一．五億美元的愛滋防治計畫預算，並大砍對抗愛滋及其他疾病的全球計畫。川普今年初曾簽署行政命令，刪除對提供墮胎服務團體的援助，包括許多幫助愛滋病患的團體，引發相關團體譴責。不過，白宮回應說，撤換前總統任命的官員乃政治慣例，歐巴馬此前也曾撤換前總統布希提名的PACHA成員。