川普競選顧問酒後吐真言 引爆通俄門調查

2018-01-01

競選顧問與澳外交官打屁自曝

〔編譯張沛元／綜合報導〕紐約時報去年十二月三十日踢爆，困擾美國總統川普及其競選團隊成員多時的「通俄門」調查，源自曾在川普競選團隊中擔任顧問的帕帕多普洛斯（George Papadopoulos），向澳洲外交官自曝俄羅斯握有能令川普對手、民主黨候選人希拉蕊．柯林頓蒙羞的資訊；當對希拉蕊不利的電郵曝光後，澳洲轉告美方，就此展開聯邦調查局（ＦＢＩ）針對川普競選團隊恐與俄國串謀干預美國大選的通俄門調查。

澳轉告美方

報導指出，帕帕多普洛斯二○一六年五月在英國倫敦某家飯店的酒吧，與曾任外交部長的澳洲駐英大使唐納（Alexander Downer）會面，並向唐納透露，莫斯科握有大量足以讓希拉蕊蒙羞的電郵；兩個月後，據信遭俄國駭客竊取的民主黨全國委員會（ＤＮＣ）高層間電郵曝光，澳洲便將帕帕多普洛斯事先得知這批電郵的情報告知美方。紐時說，此一來自美國親密盟邦澳洲的第一手情報，促使ＦＢＩ在一六年七月對川普競選團隊展開調查。

帕帕多普洛斯的律師與負責調查通俄門的特別檢察官穆勒辦公室，都不願就前述報導發表評論；白宮法律顧問柯布則說，川普政府將持續與穆勒領導的調查小組合作。爆料網站「維基解密」（WikilLeaks）在一六年七月底民主黨召開提名總統候選人的全代會前夕，公布大量遭駭的ＤＮＣ電郵，踢爆理應保持中立的ＤＮＣ偏袒希拉蕊，打壓希拉蕊黨內初選對手、佛蒙特州參議員桑德斯。據信這批電郵的曝光，對希拉蕊選情帶來負面影響。

據了解，帕帕多普洛斯是一六年四月在倫敦和與俄官方關係匪淺的教授米夫薩德（Joseph Mifsud）見面時，從米夫薩德處得知俄方握有這些不利希拉蕊的電郵。目前並不清楚帕帕多普洛斯是否曾對川普競選團隊其他成員透露此事，但他在與米夫薩德見面後翌日，告知時任川普競選團隊資深政策顧問、現為白宮幕僚的米勒，聲稱他從俄方取得「有意思的訊息」。此外，也不清楚帕帕多普洛斯稍後將此事告知唐納時，是否企圖從唐納身上套取情報。

帕帕多普洛斯 與檢達成認罪協議

三十歲的帕帕多普洛斯是川普競選團隊的外交政策顧問，也是通俄門案被告，兩個月前已與檢方達成認罪協議，坦承他在與米夫薩德會面的時間點上對ＦＢＩ說謊。紐時在報導中還反駁部分川普顧問將帕帕多普洛斯貶低為競選義工或跑腿弟的說法，認為帕帕多普洛斯曾具影響力，大選投票前兩個月，曾協助安排川普與埃及總統塞西在紐約見面。