悼劉曉波 中國網路脫口秀秒下架

2018-01-01

〔編譯孫宇青／綜合報導〕遭中國政府關押至死的諾貝爾和平獎得主劉曉波，是中國二○一七年的禁忌話題之一。然而，廣受歡迎的中國網路脫口秀節目「惡毒梁歡秀」，卻在去年底的壓軸檔節目中，以影射、諧音的方式悼念劉曉波、諷刺中國政府，內容引起「知情」人士共鳴，但也遭當局緊急下架、刪改內容。

年底壓軸時段 隱晦悼劉

模仿美式脫口秀、專訪話題人物並針砭時弊的「惡毒梁歡秀」，在上月二十七日節目尾聲的「年度最爛新聞」環節，播報員刻意在揭曉榜首時，「拐彎抹角」提到：「二○一七年七月十三日是北京成功申請奧運主辦權的十六週年，這條新聞最爛的是，好多人根本不知道這天發生了什麼事。」事實上，那天正是劉曉波肝癌病逝獄中的日子。

不僅如此，節目畫面還隱藏另一枚震撼彈。在香港維多利亞港璀璨夜色中，一名黑衣少年在大海旁抱怨：「二○一七年七月十三日，我丟失了一個旅行包，這是我覺得一年中最操蛋（倒楣）的事情。」旅行包的漢語拼音為「Lu Xing Bao」，與劉曉波三字的拼音「Liu Xiaobo」一樣，均可簡稱「LXB」。而少年穿黑衣、在海旁的設計，也呼應劉曉波海葬後，人們只能在海邊悼念的情況。

雖然節目橋段完全未提及劉曉波，但字裡行間卻盡顯感懷之情，並間接卻深刻地反諷害怕中國民眾知道實情，而刻意封鎖劉的死訊的中國政府。這是劉曉波逝世後，首次有中國媒體公開致哀，看懂節目用心的觀眾奔相走告，誇讚節目敢言、偉大；更有網友表示，這段內容「代表中國知識份子無可奈何又歇斯底里的吶喊」。

「討厭洗腦」主持人坦然

然而，節目引發的廣大效應，打碎了北京當局的玻璃心，導致節目被火速下架，並被刪除「最爛新聞」環節，再播出時，已「面目全非、不知所終」。

對於節目內容踩中當局底線，節目靈魂人物、主要主持人梁歡表現坦然，指稱「沒有人不害怕，發聲是為了讓同樣害怕的人，感知自己不孤獨」，更強調「異見」很重要，「討厭洗腦」。負責播報「最爛新聞」的男子身分則未公布，據信是該節目製作骨幹。