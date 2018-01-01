遏中國滲透 澳力阻華為鋪海底電纜

2018-01-01

憂「後花園」洞開 澳政府擬金援索羅門海底電纜計畫

〔編譯孫宇青／綜合報導〕隨著中國在南太平洋影響力日益擴大，區域霸主澳洲的「危機意識」愈發強烈。英國「金融時報」上月二十九日指出，中國官方色彩濃厚的電信龍頭華為，原與我國邦交國索羅門群島談妥鋪設海底電纜計畫，但澳洲政府為免中國控制其「後院」，進而強化中對澳的情報滲透力，已採取行動「搶生意」，迫使華為打退堂鼓。

逼退有解放軍背景的中企華為

位於澳洲東北方的島國索羅門群島，長期仰賴衛星作為基礎通訊，為了改善網路連線狀況，欲鋪設一條連接首都荷尼阿拉、諾羅市、奧基市至澳洲雪梨市，總長度逾四千公里的海底電纜。這項價值高達一億澳幣（逾二十三．五億台幣）的計畫，最初談妥由中國電信巨擘華為旗下的「華為海洋網路有限公司」承建，預計二○一九年年中完工，由索國海底電纜業者運營。

然而，在南太平洋扮演領導角色，且一直視索國為其「後花園」的澳洲政府對此大為警惕，已私下表明不會同意在該項目上給予華為「登陸權」。一名索國發言人更透露，澳洲評估團隊近期訪問索國後表示，「極有興趣」動用發展援助資金，協助索國鋪設海底電纜，且有意擴大鋪設電纜至同海域另一國家巴布亞紐幾內亞，一旦索國政府接受此提議，與華為的合作即告吹。

據報導，海底電纜承載全球九十七％網路流量，每日資金流轉高達十兆美元。雖然華為此前拿下的電纜建設合約，電纜的總長度逾四萬公里、足夠繞地球一周，但該公司也持續被西方防衛專家懷疑與中國共產黨過從甚密，可能受北京指使利用影響力施壓他國，或者藉由廣布的電纜從事諜報行動。事實上，華為創辦人任正非為中國人民解放軍退役，早期合約也大多來自解放軍控制的中資駐香港企業。

美國網路作戰司令部「資訊戰爭」官員貝伯警告，持有電纜所有權，或具安裝、維護電纜權，將「帶給中國龐大戰略機會」，中方可任意中斷包括美軍系統在內的全球通訊。

二○一四年，越南政府即因批評北京南海計畫，突遭中國企業終止融資，越南兩大機場的螢幕，更曾遭駭客入侵，播放批評越南政府在此議題立場的訊息。美國華盛頓大學研究指出，這證明數位建設一旦倚靠中國，更易受到中國網攻。

南太基建控制權 澳中激烈角力

在爭奪南太平洋基礎設施的影響力和控制權上，澳洲和中國近年角力更加激烈。因此，澳洲智庫「洛伊國際政策研究所（Lowy Institute）」分析師普賴克（Jonathan Pryke）指出，華為與索國的交易，確實引起澳洲情報單位注意，而澳洲新修訂的國家安全法，顯然促使澳洲政府迅速採取行動。華為方面則否認有關從事間諜活動的指控，並強調網路安全為企業的首要任務。