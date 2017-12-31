英國「王室人生」》哈利王子失言 親家很計較

2017-12-31

稱梅根正享有「她從來沒擁有過的家庭」

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／倫敦報導〕英國王室哈利王子和未婚妻梅根．馬克爾的喜訊，是耶誕節假期最搶眼的新聞之一。但哈利王子日前受訪時稱讚梅根很能適應王室，正享有「她從來沒擁有過的家庭」的說法，連日引發大西洋對岸梅根家族的反擊，繼同父異母姊姊砲轟後，連梅根的生父都表示「極度受傷」。

生父很受傷 胞姊氣噗噗

梅根已打破英國王室許多前例，包括她具有混血血統、離過婚、第一位在嫁入王室前就和女王一起過節等，而其原生家族兩代都有離婚紀錄，因此擁有許多同父異母兄姊的背景，在英國王室中更是身家破紀錄複雜。

哈利向來是王室最口無遮攔的成員，他在英國廣播公司（BBC）特別節目中，被問到梅根如何度過第一個王室耶誕假期時，回答說家族中有許多傳統要介紹給她，因王室是他所知最大的家族之一，但她做得很好，跟這種「她從來沒擁有過的家庭」相處得極為融洽。

這個說法立刻引起在美國的梅根家人反擊，同父異母的姊姊莎曼沙（Samantha Markle）在推特上回諷「事實上她（梅根）有個永遠支持她的大家族，我們家相當平凡，沒人會被疏遠」。之後再推文說，「我們家族由兄弟姊妹、叔叔阿姨們共組，最重要的有位無私奉獻的父親，梅根永遠都會有這個家，婚姻不會改變這件事」。

緊接著梅根生父湯瑪斯（Thomas Markle）就被每日郵報爆料，他對哈利王子的說法「極度受傷」。這次是由梅根51歲的哥哥小湯瑪斯發言，表示父親把大部分時間都奉獻給她，梅根「有一個家庭，她非常榮幸得到了她想要的一切。我們盡最大努力在假期中相聚」。梅根父母在她6歲時離婚，對於兄姊的批評，哈利王子和王室尚未回應。