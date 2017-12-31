想續當歐盟公民 英人搶辦愛爾蘭護照

2017-12-31

〔駐歐洲特派記者胡蕙寧／倫敦報導〕英國脫歐效應持續在海內外發酵，鄰國愛爾蘭共和國首當其衝。根據愛爾蘭外交部今年最後一個工作日的統計，今年發行護照量創新高，其中有約5分之1的申請者來自英國和英國在愛爾蘭島的領地北愛爾蘭。

占總申請量20%

愛爾蘭外交部長柯伏尼（Simon Coveney）表示，今年共核准77萬9184本新護照，比去年申請核准量增加6%，比2015年增加15%。其中有16萬本新護照發給來自英國和北愛爾蘭的申請者，約達總申請量20%，且申請量仍持續上升中。

愛爾蘭外交部指出，去年英國公投脫離歐盟後，具愛爾蘭血統的英國人申請成為愛爾蘭公民的人數開始暴增。在歐洲其他國家也出現移居英國的移民回籠的類似情況。

根據「貝爾法斯特協議」，北愛公民具有自選為英國公民或愛爾蘭公民的權利。今年來自北愛申請愛爾蘭的護照量為8萬1572本，比去年增加20%。發給英國人的愛爾蘭護照則為8萬1287本，比前年上升28%。同時出生在英國而登記為愛爾蘭公民的人數，也高達1萬2926人，比上一年遽增95%。

愛爾蘭法律規定，任何人擁有一位愛爾蘭父或母、或在愛爾蘭出生的祖父母都有權申請愛爾蘭護照。而英國允許擁有雙重國籍，因此在國外出生的愛爾蘭公民，其中尤以在英國出生者為了未來在歐盟國家進出方便，均據此趕快申請愛爾蘭護照以保住其歐盟公民的身分。